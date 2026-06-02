Повітряні сили оприлюднили результати відбиття атаки по Україні

Окупаційні російські війська провели щільну за обсягами комбіновану повітряну операцію, намагаючись повністю перевантажити українську систему протиповітряної оборони. Особливістю цього нальоту стало масове використання фальшивих цілей та дронів-імітаторів у поєднанні з балістичним та надзвуковим ракетним озброєнням, випущеним одночасно з кількох різних операційних напрямків.

Війська рф у ніч на 2 червня завдали чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, а також ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. Сили протиповітряної оборони змогли нейтралізувати 642 ворожі цілі із 729 запущених. Основний напрямок ворожого удару був націлений на Київ. Також жорстоких атак зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони країни. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У відбитті цієї масштабної загрози брали безпосередню участь винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), частини безпілотних систем (СБС) та численні мобільні вогневі групи (МВГ) Сил оборони України.

Ворожі засоби повітряного нападу

За даними радіотехнічних військ, ворог застосував максимальну номенклатуру наявного арсеналу. Всього радіотехнічними військами Повітряних сил було зафіксовано 729 засобів повітряного нападу, серед яких опинилися 73 ракети та 656 безпілотників різних типів.

Противник здійснив пуски наступного типу озброєння:

Гіперзвукові ракети. 8 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон” (випущені з районів тимчасово окупованої АР Крим та Курської області рф);

8 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон” (випущені з районів тимчасово окупованої АР Крим та Курської області рф); Балістичні ракети. 33 балістичні ракети типу «Искандер-М» (райони запусків — Брянська, Курська, Ростовська області рф та ТОТ АР Крим);

33 балістичні ракети типу «Искандер-М» (райони запусків — Брянська, Курська, Ростовська області рф та ТОТ АР Крим); Крилаті ракети повітряного базування. 27 крилатих ракет типу Х-101 (район пусків — Вологодська область рф);

27 крилатих ракет типу Х-101 (район пусків — Вологодська область рф); Крилаті ракети морського базування. 5 крилатих ракет типу «Калібр» (випущені безпосередньо з акваторії Каспійського моря);

5 крилатих ракет типу «Калібр» (випущені безпосередньо з акваторії Каспійського моря); Ударні та фальшиві БпЛА. 656 одиниць, серед яких ударні безпілотні системи типу «Shahed», «Гербера», «Італмас», баражуючі боєприпаси «Бандероль», а також спеціальні дрони-імітатори типу «Пародія». Вони запускалися з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також з аеродромів Гвардійське та Чауда в окупованому Криму.

Результати повітряного бою: статистика збиття

Попри складні траєкторії польотів та активне маневрування крилатих ракет, підрозділам ППО вдалося продемонструвати високу ефективність у перехопленні ворожих цілей.

За попередніми консолідованими даними, станом на 08:30 ранку, українськими захисниками було знищено або успішно придушено засобами РЕБ 642 цілі — 40 ракет та 602 безпілотники:

11 балістичних ракет типу «Іскандер-М»; 26 крилатих ракет типу Х-101; 3 крилаті ракети морського базування «Калібр»; 602 ворожі БпЛА різних модифікацій та призначень.

Масштаби руйнувань та жертви серед цивільних

Через значну щільність залучених засобів повітряного нападу та падіння великої кількості уламків у густонаселених районах, уникнути пошкоджень інфраструктури не вдалося.

Станом на 08:30 було офіційно зафіксовано влучання 30 балістичних і 3 крилатих ракет, а також 33 ударних БпЛА на 38 різних локаціях у кількох областях України.

Падіння уламків збитих дронів зафіксовано ще на 15 локаціях. росія продовжує здійснювати масовані комбіновані атаки, фокусуючись на великих промислових центрах — Києві, Харкові, Дніпрі, Сумах та Запоріжжі.

Внаслідок цієї масованої атаки на Київ кількість загиблих цивільних громадян зросла до 5 людей, а кількість поранених з травмами різного ступеня тяжкості збільшилася до 65 осіб. Наразі триває робота з ліквідації наслідків ворожого удару.