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Вилучення житла на Луганщині: cкеровано до суду справу очільниці окупаційної адміністрації Голубівки

Денис Молотов
Денис Молотов
Вилучення житла на Луганщині: cкеровано до суду справу очільниці окупаційної адміністрації Голубівки 01
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України продовжує системну роботу з документування злочинів, пов’язаних із незаконним позбавленням громадян України права власності на житло на тимчасово окупованій Луганщині.

Слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо колаборантки, яка на посаді очільниці незаконного органу влади в місті Голубівка (колишній Кіровськ) організувала протиправний механізм вилучення нерухомості у законних власників.

Схема примусового «відчуження» майна переселенців

За даними слідства, у березні 2024 року в т. зв. «лнр» ухвалили фейковий «закон», який зобов’язав мешканців Луганщини підтверджувати перед окупантами право власності на майно. Цей юридично нікчемний документ вимагав від людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію, відмовитися від українського громадянства, повернутися в окупацію та отримати паспорт рф. В іншому разі їхні квартири та будинки оголошуються «безхазяйними» і переходять у «муніципальну власність».

Пріоритетне право на отримання відібраного у громадян України житла окупанти надали російським військовим, співробітникам мвд, фсб, росгвардії, прокуратури, слідчого комітету та інших силових відомств рф.

СБУ задокументувала, що у квітні-жовтні 2024 року колишня податківиця, яка обійняла посаду «голови муніципального утворення місто Кіровськ лнр», створила спеціальну «комісію» з місцевих колаборантів. Вони виявляли помешкання переселенців, визнавали їх «безхазяйними» та вносили до окупаційного «реєстру». У такий спосіб зловмисниця позбавила законних власників 38 квартир у Голубівці.

Порушення норм міжнародного права та кваліфікація злочину
Вилучення житла на Луганщині: cкеровано до суду справу очільниці окупаційної адміністрації Голубівки
Фото ілюстративне / Служба безпеки України.

Незаконне вилучення приватного майна громадян є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права (зокрема, ст. 33 та 147 Женевської конвенції IV, ст. 46 Гаазької конвенції) і класифікується як воєнний злочин.

Дії фігурантки кваліфіковано за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Обвинувальний акт скеровано до суду, зловмисницю оголошено у розшук. Наразі СБУ документує інші факти незаконного відчуження майна громадян на окупованій Луганщині та встановлює всіх осіб, причетних до цих воєнних злочинів.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом мешканцям Луганської області, які добровільно співпрацюють з окупаційною адміністрацією та обіймають посади в незаконній «прокуратурі лнр» на тимчасово окупованій території.

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