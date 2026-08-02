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Виробництво ракет Patriot в Україні: США ведуть переговори

Денис Молотов
Денис Молотов
Виробництво ракет Patriot в Україні: США ведуть переговори
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

США ведуть переговори з Україною щодо передачі їй технологій виробництва ракет-перехоплювачів для «Patriot». Про це повідомив член Палати представників Конгресу Майк Тернер в ефірі CBS Face the Nation.

📢 «Я вважаю це надзвичайно важливим і закликаю президента та Пентагон діяти якомога швидше», – сказав він.

Тернер зазначив, що передача Україні відповідних ліцензій дозволить Києву самостійно налагодити виробництво та освоїти відповідні оборонні технології. Однак, за його словами, вирішити всі питання «дуже важко».

Тернер уточнив, що переговори спрямовані на розширення доступу України до оборонних розробок США, включаючи технології ЗРК «Patriot» та ракет до нього. Він підкреслив, що це буде дуже важливо як для союзників, так і для України.

Передісторія домовленостей та роль компанії Raytheon

Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з шостим президентом України В.О. Зеленським заявив, що українці матимуть ліцензію на виробництво «Patriot».

Пізніше шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що Україна спільно з американською оборонною компанією Raytheon планує виробляти ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони «Patriot».

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