Родини загиблих Захисників Луганщини вшанували пам’ять Героїв у День Незалежності

У День Незалежності України, 24 серпня, голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко зустрівся з родинами загиблих Захисників Луганщини. Захід відбувся у Полтаві, де нині проживає близько 12 тисяч вимушених переселенців із регіону. Про це йдеться в повідомленні на сайті Луганської ОВА.

📢 «День Незалежності України відзначаємо з тими, чиї рідні віддали за неї життя», – наголосив Харченко.

Родини полеглих Героїв з Луганщини створили громадський актив, у якому підтримують один одного та діляться спільним болем. Саме у колі тих, хто пережив втрату, вони знаходять сили для життя і продовжують берегти пам’ять про своїх чоловіків, синів й братів – справжніх патріотів своєї держави.

Разом з Олексієм Харченком у заході взяла участь і виконувачка обов’язків Полтавського міського голови Катерина Ямщикова. Вони разом із родинами вшанували пам’ять полеглих воїнів – людей, які стали символом патріотизму та мужності.

Особливо зворушливим моментом стало відвідання Затуринського кладовища. У секторі почесних поховань тут спочивають десятеро Героїв із Луганщини. Учасники згадували не лише обставини їхньої загибелі на фронті, а й моменти мирного життя, їхні мрії, вподобання та людські риси, які назавжди залишилися у серцях рідних.

Члени сімей поділилися спогадами про життя на Луганщині до війни, про традиції та особисті історії, які хочуть увіковічити. Їхні розповіді стали свідченням того, що пам’ять про полеглих воїнів живе не тільки у державних символах чи офіційних заходах, а й у щоденному житті їхніх близьких.

Завершилася зустріч хвилиною мовчання, якою вшанували всіх українців, що загинули у війні з росією.

У День Незалежності Україна згадує своїх Героїв, завдяки яким країна має майбутнє.

