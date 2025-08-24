Неділя, 24 Серпня, 2025
ЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Денис Молотов
Звернення очільника Луганської ОВА з нагоди Дня Незалежності України

З нагоди 34-го Дня Незалежності України до жителів Луганщини звернувся очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко, про що повідомляється на офіційному сайті ОВА Луганської області.

День Незалежності України – свято нашої гідності, свободи і єдності! Сьогодні він особливо наповнений болем і водночас – непохитною вірою, адже наша держава платить надзвичайно високу ціну за право бути незалежною.

Для Луганщини ця боротьба триває вже багато років. Наші міста і села зазнали руйнувань, тисячі людей були змушені залишити домівки. Але жодна окупація не змогла зламати дух нашої землі. У серцях луганців завжди майорить синьо-жовтий прапор, а разом із ним живе надія на повернення, на відновлення, на мирне майбутнє.

Дякую нашим воїнам, що стоять у запеклому бою за Україну. Вони захищають не лише території, а й право кожного з нас жити у вільній країні.

Їхня відвага – наш щит, а віра – наше майбутнє. Завдяки їхній мужності та нашій єдності обов’язково настане день, коли над Луганськом, Сіверськодонецьком, Лисичанськом та кожним селом Луганщини знову гордо замайорить український стяг.

🕯️Вічна пам’ять Героям, які віддали за це життя.

Дорогі луганці! Хай у цей День Незалежності кожен відчує, що ми сильні тоді, коли ми разом. Нехай любов до рідної землі буде джерелом нашої стійкості, а віра у Перемогу – світлом, яке веде нас уперед.

З Днем Незалежності України!

Слава Україні!

Начальник Луганської обласної державної адміністрації Олексій ХАРЧЕНКО

👉 Також нагадаємо, що до Дня Державного Прапора України мешканці Луганщини разом з усією країною підняли у небо синьо-жовтий стяг.

