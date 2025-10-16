рф вдарила балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі

У четвер, 16 жовтня, російські агресори здійснили удар балістичними ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, повідомило Оперативне командування «Південь».

Підрозділ, який став мішенню російського удару, розташований у тиловій та відносно спокійній частині країни.

📢 «Через вороже влучання, попри оповіщення, переміщення в укриття та інші вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Найближчим часом військовослужбовці підрозділу матимуть можливість зв’язатися зі своїми близькими», – йдеться у повідомленні командування, де також висловлено щирі співчуття родинам і близьким загиблих.

☝️ Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив Військовій службі правопорядку (ВСП) провести службове розслідування щодо обставин інциденту.

Раніше сьогодні росіяни здійснили масовану атаку по території України, запустивши 320 дронів і 237 ракет, серед яких 28 — балістичні. Головною метою ворога стали об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, як раніше повідомляв Сирський, у зв’язку зі зростанням ракетної та дронової загрози планується перенесення навчальних центрів ЗСУ глибше в тил, щоб мінімізувати ризики подібних атак.

📍Окупаційні російські війська вночі на 12 Серпня 2025 року завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

📍 У червні цього року російські війська вже завдавали удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Тоді загинуло 12 військовослужбовців, а понад 60 отримали поранення.

📍Російські війська 4 червня здійснили ракетний обстріл навчального підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України, розташованого на території Полтавської області.

📍Також російські війська 20 травня завдали ракетного удару по стрільбищу на Сумщині, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. Внаслідок атаки загинули шестеро бійців, ще понад десять отримали поранення.