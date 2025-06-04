Середа, 4 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

росія вдарила по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені

Денис Молотов
Денис Молотов
росія вдарила по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені

Російські війська 4 червня здійснили ракетний обстріл навчального підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України, розташованого на території Полтавської області. Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

☝️ В офіційному повідомленні наголошується, що завдяки своєчасним і ретельно продуманим заходам безпеки вдалося уникнути значно гірших наслідків.

📢 «Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого. Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання», – зазначили в командуванні.

За інформацією військових, унаслідок атаки є поранені. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога у профільних медичних установах.

📌 Для встановлення всіх обставин та оцінки масштабу пошкоджень створено спеціальну комісію. Її висновки будуть оприлюднені після завершення роботи.

👉 Нагадаємо, 1 червня внаслідок російського удару по 239-му полігону, де також розміщувався навчальний підрозділ Сухопутних військ, загинуло 12 військовослужбовців, ще понад 60 зазнали поранень. Після цієї трагедії командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Михайло Драпатий подав у відставку.

👉 Також російські війська 20 травня завдали ракетного удару по стрільбищу на Сумщині, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. Внаслідок атаки загинули шестеро бійців, ще понад десять отримали поранення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Рада ухвалила закон про компенсації військовим за невикористані відпустки

ВЛАДА

Естонія проголосувала за зняття заборони на використання протипіхотних мін

ПОДІЇ

Трамп звільнив Британію від нових мита на метали

ПОЛІТИКА

Британія суттєво збільшує постачання дронів для України

ПОЛІТИКА

Два напрямки фронту найгарячіші: де зосереджені основні бої – дані Генштабу

ПОДІЇ

Атаки на Сумщину: пошкоджено біоетанольний завод і приватні будинки

ВІЙНА

Фейк: Україні не потрібні загиблі українські військові — Зеленський

СТОПФЕЙК

Нафтові доходи рф впали до дворічного мінімуму: деталі

ПОДІЇ

Одещина під атакою: росіяни вдарили дронами, поранено людину

ВІЙНА

ППО України знищила 61 ворожий дрон під час масованої атаки рф

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"