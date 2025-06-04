росія вдарила по навчальному підрозділу на Полтавщині: є поранені

Російські війська 4 червня здійснили ракетний обстріл навчального підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України, розташованого на території Полтавської області. Про це повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

☝️ В офіційному повідомленні наголошується, що завдяки своєчасним і ретельно продуманим заходам безпеки вдалося уникнути значно гірших наслідків.

📢 «Завдяки своєчасно вжитим та ретельно продуманим заходам безпеки, розробленим для захисту життя і здоров’я військовослужбовців в умовах постійної загрози ракетних та повітряних атак з боку агресора на тилові райони, вдалося уникнути найгіршого. Комплекс превентивних дій, включаючи розосередження особового складу, використання укриттів та дотримання протоколів безпеки під час повітряної тривоги, дозволив зберегти життя військовослужбовців, які на момент удару перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання», – зазначили в командуванні.

За інформацією військових, унаслідок атаки є поранені. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога у профільних медичних установах.

📌 Для встановлення всіх обставин та оцінки масштабу пошкоджень створено спеціальну комісію. Її висновки будуть оприлюднені після завершення роботи.

👉 Нагадаємо, 1 червня внаслідок російського удару по 239-му полігону, де також розміщувався навчальний підрозділ Сухопутних військ, загинуло 12 військовослужбовців, ще понад 60 зазнали поранень. Після цієї трагедії командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Михайло Драпатий подав у відставку.

👉 Також російські війська 20 травня завдали ракетного удару по стрільбищу на Сумщині, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. Внаслідок атаки загинули шестеро бійців, ще понад десять отримали поранення.