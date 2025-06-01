Росіяни вдарили ракетою по одному з навчальних підрозділів ЗСУ

У неділю, 1 червня, стало відомо про черговий злочин російських окупантів проти українських військових. Як офіційно зазначили Сухопутні війська ЗСУ, ворог завдав ракетного удару по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Внаслідок атаки загинули 12 українських військовослужбовців, ще понад 60 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ в неділю, 1 червня.

📢 «Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога», – заявили у командуванні Сухопутних військ.

☝️ За фактом трагедії на одному з навчальних підрозділів ЗСУ створено спеціальну комісію для з’ясування обставин події. А також розпочато службове розслідування. До перевірки обставин також залучено правоохоронні органи.

📢 «У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності», – зазначено в офіційному зверненні.

🔻 Раніше, 20 травня, російська ракета вдарила по скупченню військових на стрільбищі в Сумській області. Тоді загинули шестеро бійців, ще понад десятеро дістали поранення.