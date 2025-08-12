Удар рф по навчальному підрозділу ЗСУ: один загиблий, є поранені

Окупаційні російські війська вночі завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

☝️ За даними військового командування, сигнал «ракетна небезпека» був переданий особовому складу своєчасно, і всі необхідні заходи для евакуації в укриття були вжиті. Однак під час переміщення до сховищ група військовослужбовців опинилася в зоні ураження касетних боєприпасів.

📢 «Відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військовослужбовців звернулися за медичною допомогою через акубаротравму та гострий стрес. На місці працюють екстрені служби, а пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога», – зазначили в Генштабі.

В установі наголосили, що продовжується облаштування навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Також вживаються додаткові заходи для зменшення ризиків під час ракетних та повітряних атак.

☝️ Нагадаємо, раніше в українській армії заборонили скупчення особового складу та техніки, а також розміщення бійців у наметових містечках на полігонах.

👉 Також раніше повідомлялось, що 24 червня один із навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України зазнав атаки ударними дронами типу «Shahed». Попри загрозу, масштабних втрат вдалося уникнути.