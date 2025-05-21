Середа, 21 Травня, 2025
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Удар по полігону на Сумщині: загинули шестеро нацгвардійців

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар по полігону на Сумщині: загинули шестеро нацгвардійців

Російські війська 20 травня завдали ракетного удару по стрільбищу на Сумщині, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України. Внаслідок атаки загинули шестеро бійців, ще понад десять отримали поранення. Про це 21 травня повідомила пресслужба Національної гвардії.

📢 «Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області. У результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинуло шестеро військовослужбовців, більше 10 отримали поранення», — йдеться в офіційному повідомленні.

Командира військової частини вже усунули з посади. Наразі триває службове розслідування, всі матеріали також передано до правоохоронних органів.

Удар по полігону на Сумщині: загинули шестеро нацгвардійців📌 У Нацгвардії наголосили, що існують чіткі алгоритми дій у разі загрози повітряних ударів. Також визначені конкретні інструкції, що мають запобігти скупченню особового складу та порушенню заходів безпеки.

⚠️ У випадку недотримання цих процедур посадовцям обіцяють правову відповідальність.

☝️ Нагадаємо, цієї ж ночі у Сумах пролунала серія вибухів. У соціальних мережах повідомляли про влучання по промислових обʼєктах.

Вранці місцева влада підтвердила: двоє підприємств на території міста зазнали ударів дронів-камікадзе типу «Шахед». Відомо про одного постраждалого та пошкодження електромереж, через що в окремих районах тимчасово зникло світло. Рятувальникам довелося виконувати роботу одночасно на трьох пошкоджених ворогом локаціях. Додатково було залучено спецтехніку для підвозу запасів води та гасіння з висоти.

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