рф атакувала порти Чорноморськ і Південний: двоє загиблих

Денис Молотов
рф атакувала порти Чорноморськ і Південний: двоє загиблих 05
Фото: наслідки російської атаки на порти України.

Окупаційна російська армія 7 січня атакували морські порти Чорноморськ і Південний в Одеській області. Про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ/USPA).

За інформацією АМПУ, у порту Чорноморськ внаслідок атаки дронами сталося займання контейнерів з олією. Постраждали двоє людей, яким надається необхідна медична допомога.

📢 «Порт Чорноморськ. Внаслідок атаки дронами сталося займання контейнерів з олією. Постраждали двоє людей. Їм надається необхідна медична допомога. Порт Південний. Внаслідок ракетного удару пошкоджено адміністративну будівлю та об’єкти інфраструктури. Одна людина загинула», — йдеться у повідомленні АМПУ.

Згодом очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер повідомив про зростання кількості постраждалих до восьми осіб. За його словами, одна людина загинула, усім пораненим надається необхідна медична допомога, а профільні служби працюють на місцях з урахуванням безпекової ситуації.

📢 «На жаль, кількість загиблих внаслідок атаки зросла до двох осіб. Співчуття рідним та близьким. Ще восьмеро людей поранено, усім надається необхідна медична допомога», — повідомив Олег Кіпер, оприлюднивши оновлені дані.

☝️ Напередодні повідомлялося, що росія різко наростила інтенсивність ударів по українських портах. Таким чином ворог намагається перервати логістичне сполучення, ускладнити експорт і дестабілізувати південні регіони країни, насамперед Одеську область.

👉 Нагадаємо, 1 січня російські війська вже здійснювали дронову атаку на портову інфраструктуру України.

