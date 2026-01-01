Війська рф атакували українські порти: зруйновано причали й техніку

Атака рф на порти України була здійснена у перший день нового року. Окупаційні російські війська завдали дронового удару по портовій інфраструктурі, про що повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

📢 За його словами, в Ізмаїльському порту внаслідок атаки пошкоджено портові причали та спеціалізовану техніку. Водночас в Одеському порту уламки ворожих безпілотників та вибухова хвиля уразили портове обладнання, транспортні засоби та окремі об’єкти інфраструктури.

☝️ Постраждалих унаслідок атаки немає.

На місцях ударів працюють профільні служби та рятувальники. Триває ліквідація наслідків обстрілу та оцінка завданих збитків.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російських обстрілів в Одеській області були пошкоджені об’єкти у портах Південний та Чорноморськ. Дронами також атакували судна Emmakris III та Captain Karam, які заходили до порту для завантаження пшениці.

Крім того, російські війська 30 грудня двічі за день завдали ударів по Чорноморському порту — тоді внаслідок атаки сталося загоряння резервуара з олією.