Рекордні ціни на золото збільшили фактичну вартість резервів США у 90 разів

Золоті резерви США сягнули понад трильйон доларів, що суттєво перевищує офіційну оцінку, зафіксовану у державному балансі. Причиною цього стало досягнення ціною золота історичного максимуму. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Вартість золота піднялася вище $3824,50 за унцію, показавши приріст на 45% за рік. Проте офіційна оцінка американських резервів базується на затвердженій Конгресом ще у 1973 році ціні $42,22 за унцію. За цим показником загальна вартість запасів становить лише $11 млрд.

Аналітики пояснюють, що нинішній стрибок вартості золота зумовлений глобальною геополітичною нестабільністю, торговельними суперечками та зростанням побоювань щодо можливої фінансової кризи у США. Також вагомим фактором стали активні інвестиції у біржові фонди (ETF) та рішення Федеральної резервної системи знову перейти до зниження ставок.

Особливістю США є те, що золоті резерви контролює безпосередньо уряд, а не центральний банк, як у більшості країн. Якщо переоцінити запаси відповідно до сучасних ринкових умов, це може принести Казначейству близько $990 млрд додатково. Для порівняння, дефіцит бюджету США у минулому фінансовому році становив $1,973 трлн — один із найвищих показників в історії країни, поступаючись лише кризовим рокам 2020–2021.

Водночас переоцінка може мати як позитивні, так і ризиковані наслідки 👇

З одного боку, це допоможе покращити бюджетні показники, а з іншого — може спричинити надлишкову ліквідність і позначитися на балансі Федеральної резервної системи.

При цьому США не стали б першими, хто пішов цим шляхом: у минулі десятиліття переоцінку своїх золотих запасів уже здійснювали Німеччина, Італія та Південна Африка.

Близько половини американських золотих резервів зберігається у спеціально обладнаному сховищі біля військової бази Форт-Нокс у Кентуккі. Решта розміщена у Вест-Пойнті, Денвері та у 24-метровому підземному сховищі будівлі Федеральної резервної системи у Нижньому Манхеттені. Загальний обсяг запасів становить приблизно 261,5 млн унцій.

