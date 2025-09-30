Вівторок, 30 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Рекордні ціни на золото збільшили фактичну вартість резервів США у 90 разів

Денис Молотов
Денис Молотов
Рекордні ціни на золото збільшили фактичну вартість резервів США у 90 разів

Золоті резерви США сягнули понад трильйон доларів, що суттєво перевищує офіційну оцінку, зафіксовану у державному балансі. Причиною цього стало досягнення ціною золота історичного максимуму. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Вартість золота піднялася вище $3824,50 за унцію, показавши приріст на 45% за рік. Проте офіційна оцінка американських резервів базується на затвердженій Конгресом ще у 1973 році ціні $42,22 за унцію. За цим показником загальна вартість запасів становить лише $11 млрд.

Аналітики пояснюють, що нинішній стрибок вартості золота зумовлений глобальною геополітичною нестабільністю, торговельними суперечками та зростанням побоювань щодо можливої фінансової кризи у США. Також вагомим фактором стали активні інвестиції у біржові фонди (ETF) та рішення Федеральної резервної системи знову перейти до зниження ставок.

Особливістю США є те, що золоті резерви контролює безпосередньо уряд, а не центральний банк, як у більшості країн. Якщо переоцінити запаси відповідно до сучасних ринкових умов, це може принести Казначейству близько $990 млрд додатково. Для порівняння, дефіцит бюджету США у минулому фінансовому році становив $1,973 трлн — один із найвищих показників в історії країни, поступаючись лише кризовим рокам 2020–2021.

Водночас переоцінка може мати як позитивні, так і ризиковані наслідки 👇

З одного боку, це допоможе покращити бюджетні показники, а з іншого — може спричинити надлишкову ліквідність і позначитися на балансі Федеральної резервної системи.

При цьому США не стали б першими, хто пішов цим шляхом: у минулі десятиліття переоцінку своїх золотих запасів уже здійснювали Німеччина, Італія та Південна Африка.

Близько половини американських золотих резервів зберігається у спеціально обладнаному сховищі біля військової бази Форт-Нокс у Кентуккі. Решта розміщена у Вест-Пойнті, Денвері та у 24-метровому підземному сховищі будівлі Федеральної резервної системи у Нижньому Манхеттені. Загальний обсяг запасів становить приблизно 261,5 млн унцій.

📌 Нагадаємо, світові ціни на золото вперше в історії перевищили позначку у $3800 за унцію.
📌 Раніше повідомлялося, що у 2024 році золото стало другим за популярністю активом у міжнародних резервах центробанків, обійшовши євро.

👉 Також було повідомлено, що палата представників Конгресу Сполучених Штатів підтримала законопроєкт про оборонну політику на 2026 фінансовий рік.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генштаб оновив карту бойових дій: майже третина зі 176 боїв припала на Покровський напрямок

ВІЙНА

Україна вже отримала ізраїльський ЗРК Patriot – Зеленський

ВАЖЛИВО

Генштаб підтвердив удар ЗСУ по російському оборонному підприємству

ВАЖЛИВО

Допомога від Кремінської громади звільненим з російського полону

ЛУГАНЩИНА

Помічено ударний дрон рф з тепловізором, що прямував на Суми

ВІЙНА

На росії остаточно помер турбо – пропагандист кеосаян

ПОДІЇ

В Україні чоловіків автоматично ставитимуть на військовий облік

ВАЖЛИВО

Генштаб: 82 бойові зіткнення на фронті, ворог активно діє на Торецькому та Покровському напрямках

ВІЙНА

Стубб: військова частина гарантій безпеки для України готова

ПОЛІТИКА

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф може залишити посаду

ПОЛІТИКА

Від початку доби ворог 157 разів атакував позиції Сил оборони – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Попаснянська громада забезпечила літній відпочинок для понад 380 дітей

ЛУГАНЩИНА

Масована атака: ППО України відбила понад 600 цілей росії

ВІЙНА

Зеленський після зустрічі з Трампом: жодних обмінів територіями

ВАЖЛИВО

83 дитини з Біловодської громади отримали можливість відпочити в Україні та за кордоном

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"