Звільнений з посади командир 11 Армійського корпусу ЗСУ

Бригадний генерал Сергій Сірченко звільнений з посади командира 11 Армійського корпусу ЗСУ. Про це повідомила пресслужба підрозділу в суботу, 11 квітня.

Сам Сергій Сірченко публічно відреагував на рішення, оприлюднивши допис у соцмережі Facebook, де підбив підсумки своєї роботи на посаді.

📢 «Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій – разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни. Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває. Бувало – тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами», – написав він.

За інформацією «Української правди» з посиланням на військових у зоні відповідальності корпусу, однією з причин кадрового рішення могла стати втрата Сіверська в Донецькій області.

Зазначається, що російські війська змогли захопити місто, скориставшись складними погодними умовами — густими туманами, які спостерігалися на Донеччині у листопаді та грудні 2025 року.

☝️ Раніше Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив втрату Сіверська 23 грудня. Згодом головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про випадки подання недостовірної інформації командирами щодо ситуації в місті.

За його словами, до причетних осіб були застосовані відповідні заходи реагування.

📌 Також нагадаємо, що впродовж минулої доби, 10 квітня, на фронті сталося 173 бойових зіткнення. Ворог завдав 73 авіаційних ударів, скинув 230 керованих авіабомб.