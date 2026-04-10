Чорногорія прагне до ЄС: курс на безпеку замість економіки

Чорногорія дедалі чіткіше формулює власний зовнішньополітичний курс до ЄС, зміщуючи акцент з економічних переваг інтеграції на безпекову складову. Прем’єр-міністр країни Мілойко Спаїч під час виступу на European Pulse Forum у Барселоні наголосив, що нині саме питання стабільності та миру визначають стратегічний вибір держави. Про це повідомляє Politico у п’ятницю, 10 квітня.

📢 «Головне для нас – це, по-перше, спільні цінності, у які ми всі віримо. По-друге, це єдиний ринок: пів мільярда людей проти пів мільйона чорногорців. І третє – це мирний проєкт, можливо, навіть останній мирний проєкт на Землі на сьогодні. Ось у чому цінність Європейського Союзу», – сказав Спаїч.

Чорногорія розглядає ЄС як гарантію довгострокової безпеки в умовах зростаючої геополітичної напруженості. Якщо раніше інтеграція асоціювалася переважно з фінансовими ресурсами, розвитком інфраструктури та доступом до єдиного ринку, то після 2022 року ключові пріоритети зазнали змін. На перший план вийшли питання миру, стабільності та спільних цінностей.

☝️ Як зазначає Politico, така трансформація підходів характерна не лише для Чорногорії. Інші країни-кандидати також дедалі частіше оцінюють перспективу членства в ЄС крізь призму безпеки. Ця тенденція посилилася після повномасштабного вторгнення росії в Україну, а також на тлі глобальної нестабільності та геополітичних заяв, зокрема з боку президента США Дональда Трампа.

Чорногорія прагне досягти членства в ЄС у визначені строки, демонструючи значний прогрес у переговорному процесі. Країна розпочала діалог про вступ ще у 2012 році й уже завершила роботу над 14 із 33 переговорних кластерів. Попри дискусії всередині Євросоюзу щодо необхідності реформування процедур ухвалення рішень перед новим розширенням, Подгориця зберігає впевненість у власних перспективах.

📢 «Деякі реформи, які ми зараз проводимо, є абсолютно безпрецедентними», – заявив він.

За словами Спаїча, Чорногорія наразі виконала близько 80-90% необхідних умов для завершення переговорного процесу. Уряд ставить амбітну мету — закрити всі вимоги до кінця 2026 року та приєднатися до Європейського Союзу вже до 2028 року.

Чорногорія також розглядає членство в ЄС як сигнал для всього Західнобалканського регіону. Успішне завершення процесу інтеграції може підтвердити, що перспектива членства залишається дієвим стимулом для проведення реформ, навіть попри складну міжнародну ситуацію.

