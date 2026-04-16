США не продовжать ліцензії на продаж російської нафти

Денис Молотов
США не продовжать ліцензії на продаж російської нафти
Ілюстративне фото з відкритих джерел: міністр фінансів США Скотт Бессент.

Вашингтон офіційно вирішив не продовжувати дію спеціальних ліцензій на продаж російської нафти та нафтопродуктів. Про це заявив міністр фінансів Скотт Бессент під час пресконференції у Білому домі у середу, 15 квітня.

📢 «Ми не будемо продовжувати дію загальної ліцензії на російську нафту і не будемо продовжувати дію загальної ліцензії на іранську нафту. Повторюю, це була нафта, яка перебувала у воді до 11 березня. Отже, весь цей обсяг уже використано», – заявив він.

За словами Бессента, рішення про тимчасове послаблення санкцій раніше було ухвалене для стабілізації глобального нафтового ринку.

Він підкреслив, що цей крок дозволив уникнути різкого зростання цін, яке могло б підштовхнути вартість нафти до рівня близько 150 доларів за барель.

📈 Водночас, за оцінками американської сторони, росія змогла отримати приблизно 2 млрд доларів доходів у період дії цих винятків.

Також раніше шостий президент України В.О. Зеленський заявляв, що такий механізм міг забезпечити рф до 10 млрд доларів прибутку.

⚠️ Санкції США на нафту з рф повертаються до жорсткішого режиму після завершення терміну дії винятків.

Нагадаємо

  • До останнього моменту у Вашингтоні не давали чіткої відповіді щодо можливого продовження ліцензій, які запроваджувалися для стабілізації світових цін на енергоносії.
  • 47-й президент США Дональд Трамп заявив, що «назавжди відкриває Ормузьку протоку» і Китай цьому нібито «дуже радий».
