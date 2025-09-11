Четвер, 11 Вересня, 2025
Конгрес США затвердив оборонний бюджет: Україна отримає $400 млн допомоги

Денис Молотов
Палата представників Конгресу Сполучених Штатів підтримала законопроєкт про оборонну політику на 2026 фінансовий рік із загальними витратами у $892,6 млрд. Про це повідомила газета The New York Times.

За ухвалення документа проголосували ✅ 231 конгресмен, тоді як ❌ 196 висловилися проти.

📢 «Незважаючи на широку опозицію республіканців до надання військової допомоги Україні, законопроєкт про оборонну політику передбачає виділення $400 млн на ініціативу Пентагону з надання допомоги Україні у сфері безпеки», – йдеться у повідомленні.

Окремо Палата представників відхилила поправку ультраправої республіканки з Джорджії Марджорі Тейлор Грін, яка пропонувала скоротити фінансування, що виділяється Україні. Проти ініціативи Грін проголосували як демократи, так і представники республіканської партії.

Крім того, у фінальному варіанті законопроєкту закріпили норму, яка зобов’язує Пентагон звітувати перед Конгресом у випадку, якщо адміністрація плануватиме скасувати або призупинити надання військової допомоги Україні, що була схвалена раніше.

Нагадаємо, що в липні комітет із питань збройних сил Сенату США вже погодив проєкт оборонного бюджету. Тоді для підтримки України у сфері безпеки передбачалося $500 млн у межах загального фінансування на 2026 рік.

Новий законопроєкт підтверджує продовження американської військової підтримки України, навіть попри значну внутрішньополітичну дискусію в Конгресі.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Комітет Палати представників Конгресу США з питань асигнувань схвалив проєкт оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік, який передбачає витрати в розмірі $832 мільярди, що дорівнює рівню фінансування у 2025 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

