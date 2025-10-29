Середа, 29 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Рейтинг Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня — ЗМІ

Рейтинг Дональда Трампа продовжує знижуватися і досягнув найнижчого рівня за час його перебування у Білому домі. Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, опубліковані 28 жовтня.

Триденне опитування, проведене з 23 по 26 жовтня, показало, що лише 40% американців схвалюють роботу Трампа на посаді президента. Для порівняння — у період з 15 по 20 жовтня цей показник становив 42%.

Як нагадує Reuters, Трамп переміг на минулорічних виборах, пообіцявши боротися з інфляцією, яка колись сильно знизила рейтинг його попередника Джо Байдена. Проте, згідно з новими даними, громадяни США дедалі більше розчаровуються в економічній політиці чинного президента.

📢 За результатами опитування, 63% американців не схвалюють дії Трампа щодо вартості життя, тоді як лише менше третини вважають, що він ефективно вирішує економічні проблеми. Для порівняння, на початку жовтня цей показник невдоволення становив 58%, що свідчить про помітне погіршення громадських настроїв.

Експерти зазначають, що невдоволення зростанням цін, вартості оренди та медичних послуг залишається головною причиною падіння підтримки президента серед середнього класу.

Попереднє опитування The Economist і YouGov у вересні показало схожі тенденції: рейтинг схвалення Трампа тоді становив 39%, а рівень несхвалення — 57%.

Попри ці показники, сам Трамп неодноразово критикував соціологічні опитування, заявляючи, що вони є маніпулятивними.

📢 Раніше очільник Білого дому називав «фейком» результати, які демонструють падіння його популярності.

Низький рейтинг Дональда Трампа може стати серйозним викликом для адміністрації, особливо напередодні політичного сезону, коли увага виборців до економіки та соціальних питань традиційно зростає.

👉 Також раніше рівень громадського невдоволення роботою президента США Дональда Трампа досяг найвищої позначки від початку його другого терміну.

