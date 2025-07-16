Рейтинг Трампа впав: найгірший показник за другий термін

Рівень громадського невдоволення роботою президента США Дональда Трампа досяг найвищої позначки від початку його другого терміну. Про це 16 липня повідомило видання The Hill із посиланням на результати нового опитування Economist/YouGov.

📊 Згідно з оприлюдненими даними, 55% американців заявили, що не схвалюють дії Трампа на посаді президента. Тоді, як 41% опитаних висловили підтримку. Для порівняння, тиждень тому ці показники становили 53% і 42% відповідно.

📉 Падіння рейтингу здебільшого пов’язане зі зменшенням рівня підтримки з боку демократів та незалежних виборців. Так, серед демократів рівень схвалення політики Трампа знизився із 12% у січні до лише 3% у липні. А серед незалежних виборців – із 41% до 29% за той самий період.

🟥 Водночас підтримка серед республіканців залишається стабільною: якщо на початку другого терміну президента його дії схвалювали 94% представників цієї політичної сили, то нині цей показник становить 92%.

Опитування проводилося з 11 по 14 липня 2025 року. У дослідженні взяли участь 1680 дорослих американців, а похибка становить ±3,4%.

📌 Нагадаємо, що після завершення першої каденції, Дональд Трамп посів 41-е місце серед 44 президентів США за підсумками історичного рейтингу, що базувався на оцінках експертів.

👉 Також раніше стало відомо, що Держдепартамент США розпочав масові звільнення співробітників у межах кампанії президента Дональда Трампа з радикального скорочення федерального державного апарату.