Реалізація проєкту «Врятована спадщина» Новоайдарською громадою

На підконтрольних Україні територіях знову запрацювали заклади культури Новоайдарської селищної та Щастинської міської територіальних громад. До їхнього складу входять три клуби, музей, школа мистецтв і Палац культури. Про це йдеться на сайті луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у середу, 13 серпня.

Нині співробітники цих установ працюють у гуманітарних хабах Києва та Ужгорода, а також у культурних осередках Львівської, Дніпропетровської та Чернівецької областей. Це стало можливим завдяки підписаним меморандумам про співпрацю.

📢 Голова Щастинської районної державної адміністрації Тетяна Новикова підкреслила значення цієї роботи: «Ці наші заклади – не лише осередки культури, а й зберігачі історії, традицій, культурного коріння. Їхня робота – це один із чинників збереження локальної ідентичності та відновлення української державності після деокупації території району».

Працівники закладів культури організовують для жителів Луганщини та переселенців відвідування музеїв, театральних вистав, книжкових ярмарків, дитячих фестивалів. Також проводять публічні читання, презентації книг, тематичні майстер-класи, мовні курси з української та англійської, заходи до державних свят і пам’ятних дат. У програмі — творчі події різного формату, спрямовані на об’єднання громади та підтримку національної культури.

☑️ Від початку року організовано 407 культурних заходів. Серед них — шість благодійних концертів «Пісня як зброя», під час яких збирали кошти для Збройних сил України.

Проєкт «Врятована спадщина»

Особливе місце серед ініціатив займає проєкт «Врятована спадщина», створений Новоайдарською громадою до Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. У його межах виготовлено серію полотен з відтворенням автентичних костюмів із колекції «Народний костюм Новоайдарщини кінця ХІХ – початку XX сторіччя». Ці експонати входять до Державного музейного фонду України та зберігалися у Краєзнавчому музеї Новоайдарської селищної ради.

Прем’єра виставки відбулася 19 травня 2025 року в гуманітарному хабі Ужгорода. Згодом її представили на форумі «Відновлення Луганщини: пріоритети, можливості, виклики», а також на Всеукраїнському форумі «Окупована культура України: за межами дому» у Києві.

Наступним етапом «Врятованої спадщини» стала участь директора Краєзнавчого музею в Лабораторії культурної трансформації від House of Europe та Goethe-Institut Ukraine. Серед 57 переможних ідей опинився і проєкт «Це твоя Луганщина: народний костюм як культурний код». Його реалізацію заплановано розпочати у вересні 2025 року.

Освітній напрям роботи культурних установ представлений проєктом «Це твоя Луганщина!», старт якого відбувся у вересні 2024 року. Матеріали, створені в його межах, знайомлять школярів із видатними особистостями, історичними пам’ятками, архітектурою та природними особливостями Луганщини. Програма охоплює теми корисних копалин, флори, фауни, народних ремесел і місцевих легенд.

Проєкт особливо цінний для тих, хто ніколи не мав змоги побачити Луганську область до початку повномасштабного вторгнення, але планує відвідати її після деокупації. У 2025 році ініціатива продовжується у форматі віртуальних мандрівок, які можна переглянути на сторінці Краєзнавчого музею у Facebook за 👉 посиланням.

Відновлення роботи закладів культури Луганщини — це не лише підтримка творчого життя, а й важливий внесок у збереження ідентичності, формування культурної пам’яті та об’єднання громади під час війни.

☝️ Також нагадаємо, що два комунальні заклади Сватівського району — «Сватівський міський Народний дім “Сватова-Лучка”» та «Білокуракинський будинок культури ім. Т.Г. Шевченка» — нині залишаються важливими центрами культурного життя та творчості.