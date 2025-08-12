Традиції, творчість і єдність: як працюють культурні центри Сватівщини

Два комунальні заклади Сватівського району — «Сватівський міський Народний дім “Сватова-Лучка”» та «Білокуракинський будинок культури ім. Т.Г. Шевченка» — нині залишаються важливими центрами культурного життя та творчості. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) 12 серпня, їхня робота спрямована на збереження та популяризацію культурної спадщини, розвиток патріотичного виховання та створення простору для творчої самореалізації.

Працівники цих установ беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних мистецьких фестивалях, реалізують проєкт «Культура Луганщини в обличчях», проводять тематичні та патріотичні майстер-класи. До заходів приурочують державні свята, пам’ятні дати та події, важливі для місцевих громад. Окремий напрям роботи — культурні програми для дітей та молоді.

📢 «Робота закладів культури, гуманітарних хабів та ініціатив на місцях спрямована на підтримку нашої національної ідентичності, розвиток творчості та підтримку людей. Особливу увагу ми приділяємо збереженню нематеріальної спадщини, що передається з покоління в покоління. У складних обставинах громади демонструють силу, згуртованість і відданість своїй культурі. Кожен захід, проєкт чи ініціатива стає не лише проявом творчості, а й важливим кроком у збереженні духовної єдності Сватівщини», – зазначив голова Сватівської РДА Олег Сліпець.

Гуманітарні хаби, створені при військових адміністраціях у Києві, Харкові, Житомирі, Ірпені та Броварах, стали просторами для культурного розвитку та спілкування людей різного віку. Тут проводяться майстер-класи з рукоділля, кулінарії та декоративно-ужиткового мистецтва. Луганські майстрині діляться своїм досвідом із дітьми та дорослими, а також організовують зустрічі з відомими діячами культури.

Особливу увагу привернув літературний онлайн-марафон, організований Нижньодуванською громадою в київському гуманітарному центрі. Захід приурочили до Дня пам’яті загиблих Захисників України. Учасники читали вірші, уривки з творів та власні поезії, вшановуючи пам’ять Героїв та наголошуючи на важливості збереження історичної пам’яті.

В Ірпені, під опікою Лозно-Олександрівської громади, уже рік діє танцювальний гурток. Для людей старшого віку в Харкові працює «Інститут третього віку», організований Нижньодуванською громадою спільно з Центром надання соціальних послуг Новопсковської громади. Крім того, у Києві функціонує клуб для людей похилого віку.

Троїцька громада розвиває власні творчі ініціативи, серед яких «Вірш вихідного дня» та збірка «Розселені думки», що об’єднала близько п’ятдесяти аматорів різних видів мистецтва. Красноріченська громада підтримує рубрику «Живі історії», де місцеві жителі розповідають про традиції, свята та ремесла своїх сіл.

Сватівщина також працює над охороною культурних пам’яток.

Нині до Державного реєстру нерухомих пам’яток України місцевого значення внесено 115 об’єктів — 77 археологічних, 21 архітектурний та 17 історичних. Втім, війна не оминула їх без шкоди. Значних руйнувань зазнала Свято-Миколо-Федосійська церква в селі Кармазинівка, де знищено понад половину будівлі. Петропавлівська церква в Макіївці втратила близько 30% своєї архітектурної цінності.

📜 Попри це, військові адміністрації активно працюють над збереженням нематеріальної спадщини. До Національного переліку вже внесено три унікальні елементи:

традиційне бджільництво у Сватівському районі;

обряд заплітання весільної коси в Білокуракиному;

обряд «Гоніння гадюк» у Нижньодуванській громаді.

Також до обласного реєстру увійшли весільний обряд випікання різки сім’ї Костенко-Кушнарьових, автентичні пісні села Цілуйкове, «Павлівський капусняк з рибою» та традиція приготування хлібного виробу «Стульник» у Мілуватці.

Таким чином, навіть у непростих умовах війни культура Сватівщини не лише зберігається, а й розвивається, залишаючись важливим чинником єдності та духовної стійкості громад.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що двічі релоковані Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр та обласні філармонія, бібліотека, музей, два методичні центри, а також коледж культури і мистецтв та шість мистецьких шкіл – так виглядає мережа культурних закладів Луганщини, які вдалось врятувати та відновити на підконтрольній Україні території.