Ракетна атака Дніпра: росіяни влучили по місту, є жертви

Окупаційні російські війська завдали чергового ракетного удару по Дніпру. Про нову ракетну атаку у понеділок, 1 грудня, повідомив у Telegram виконуючий обов’язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

📢 «Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з’ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях», — написав посадовець.

У Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливу ракетну атаку Дніпра, наголошуючи на високій загрозі удару по місту.

Пізніше обласна військова адміністрація уточнила дані про наслідки удару.

📢 «У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих», — повідомили в ОВА.

☝️ Зауважимо, що це вже не перший обстріл регіону за останні дні. У ніч проти 30 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область, застосовуючи ударні безпілотники та реактивну артилерію. Внаслідок тих атак зафіксовані руйнування інфраструктури та постраждалі серед цивільного населення в кількох районах.

На тлі безперервних обстрілів українські військові продовжують операції з очищення територій. Підрозділи 37-ї окремої бригади морської піхоти повідомили про звільнення села Іванівка у Дніпропетровській області та його південних околиць.

Ракетна атака Дніпра вкотре підкреслює постійну небезпеку для регіону та необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

👉 Нагадаємо, у ніч на суботу, 29 листопада, країна-агресор рф завдала комбінованого удару по Київщині. Постраждало й місто Вишневе, що у Київській області.