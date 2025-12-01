Понеділок, 1 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Ракетна атака Дніпра: росіяни влучили по місту, є жертви

Денис Молотов
Ракетна атака Дніпра: росіяни влучили по місту, є жертви

Окупаційні російські війська завдали чергового ракетного удару по Дніпру. Про нову ракетну атаку у понеділок, 1 грудня, повідомив у Telegram виконуючий обов’язки начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

📢 «Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з’ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях», — написав посадовець.

У Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливу ракетну атаку Дніпра, наголошуючи на високій загрозі удару по місту.

Пізніше обласна військова адміністрація уточнила дані про наслідки удару.

📢 «У Дніпрі на місці ракетної атаки працюють всі служби. На зараз відомо про трьох загиблих і 8 постраждалих», — повідомили в ОВА.

☝️ Зауважимо, що це вже не перший обстріл регіону за останні дні. У ніч проти 30 листопада російські війська атакували Дніпропетровську область, застосовуючи ударні безпілотники та реактивну артилерію. Внаслідок тих атак зафіксовані руйнування інфраструктури та постраждалі серед цивільного населення в кількох районах.

На тлі безперервних обстрілів українські військові продовжують операції з очищення територій. Підрозділи 37-ї окремої бригади морської піхоти повідомили про звільнення села Іванівка у Дніпропетровській області та його південних околиць.

Ракетна атака Дніпра вкотре підкреслює постійну небезпеку для регіону та необхідність дотримання правил безпеки під час повітряних тривог.

👉 Нагадаємо, у ніч на суботу, 29 листопада, країна-агресор рф завдала комбінованого удару по Київщині. Постраждало й місто Вишневе, що у Київській області.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

«Мирний план» із 28 пунктів більше не існує – радник ОП

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Рютте: росія не має права вето на вступ України до НАТО

ПОДІЇ

Урсула фон дер Ляєн: Україна не може бути розділена силою

ВАЖЛИВО

Андрій Єрмак подав заяву про відставку – Зеленський

ВАЖЛИВО

Зеленський готовий зустрітись з Трампом 27 листопада, щоб завершити угоду

ПОЛІТИКА

Дональд Трамп про виключення ПАР із саміту G20

ПОЛІТИКА

Атака дрона рф у Херсоні: загинула жінка та 6-річна дитина

ВІЙНА

Українська делегація в США: Умєров очолює перемовини щодо «мирного плану»

ВАЖЛИВО

Атака рф по Київщині: наслідки у Вишневому та Броварах після нічного удару

ВІЙНА

Масований удар по Україні: 36 ракет і майже 600 дронів

ВАЖЛИВО

Перша платна дорога з’явиться в Україні

ВАЖЛИВО

Хто стоїть за зливом розмови Віткоффа? — ЗМІ шукають відповідь

ВАЖЛИВО

Масова загибель іноземців-добровольців та їхні органи на «чорному ринку»: російські дезінформаційні кампанії проти міжнародної мобілізації до ЗСУ

СТОПФЕЙК

рф атакувала Павлоград ударними БпЛА: троє поранених

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ