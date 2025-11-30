Атака рф по Київщині: наслідки у Вишневому та Броварах після нічного удару

У ніч на суботу, 29 листопада, країна-агресор рф завдала комбінованого удару по Київщині. Постраждало й місто Вишневе, що у Київській області. На території громади зафіксовано падіння уламків у різних частинах Вишневого та Крюківщини: приватний сектор, промислова зона, відділення «Нової пошти», державна будівля, а в окремих багатоповерхівках вибиті вікна. Попередньо жертв серед мешканців не було.

Саме цей обстріл Київщини став черговою нічною атакою, що принесла нові руйнування масштабні руйнування критичної інфраструктури.

📢 Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на вантажному відділенні «Нової пошти» у Вишневому. Пошкоджено складські приміщення та вантажі, що зберігалися всередині. Пожежні підрозділи оперативно прибули на місце та розпочали гасіння вогню, закликаючи жителів уникати небезпечних зон.

Підрозділи Вишневої міської ради працювали у посиленому режимі — представники комунальних служб перебувають у кожному дворі, надаючи допомогу в ліквідації наслідків нічного удару.

фото: Маргарита Трофімова 1 з 8

Київська область

У повідомленнях обласної влади зазначається, що під час нічної атаки в області загинула жінка, є поранені, а також зафіксовані численні пошкодження будівель та транспорту.

📢 «Сьогодні вночі ворог вчергове здійснив комбінований обстріл столичного регіону. Внаслідок атаки пошкоджено 13 багатоповерхівок та 9 приватних будинків, 20 гаражних приміщень, 24 транспортні засоби. Місцева жителька загинула», – йдеться в офіційному повідомленні.

Поліція уточнила, що у Броварах пошкоджено 7 багатоповерхових будинків, 4 приватні садиби, 14 транспортних засобів, а також 20 гаражних приміщень. В одному з багатоквартирних будинків сталася пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Евакуйовано 52 мешканці, серед них троє дітей. Працівники ДСНС повністю загасили вогонь, однак постраждали троє громадян. Ці дані також відображають наслідки, які спричинив нічний обстріл Київщини.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, медики, патрульна поліція та рятувальні підрозділи, які документують руйнування і допомагають постраждалим.

☝️ Окремо місцева влада нагадала про порядок подання документів для компенсації пошкодженого майна. Подати заяву через «Дію» або в ЦНАП можуть виключно власники житлової нерухомості. Необхідно заповнити інформаційне повідомлення, додати фото пошкоджень і надіслати документи, після чого можна самостійно закрити вибиті вікна плівкою чи ДСП.

Заяву перевіряє профільне міністерство протягом п’яти днів, після чого комісія виїжджає на місце та складає чек-лист. Рішення про компенсацію ухвалюється на засіданні виконкому та потім завантажується у «Дію». Кошти надходять з державного бюджету й можуть бути використані лише на ремонт за призначенням.

❗️Важливе застереження: якщо власники встановлюють вікна або ремонтують стіни, дах чи інші пошкодження за власні кошти, компенсація не нараховується.

❗️Комунальні служби можуть допомогти забити вибиті вікна у багатоквартирних будинках.

❗️Жителям ОСББ рекомендують звертатися до голови об’єднання.

☝️ Також нагадаємо, що рятувальники ДСНС повідомили про завершення робіт із розбору зруйнованих конструкцій та ліквідації наслідків російських ударів по Києву від 29 листопада.

Цей матеріал став можливим завдяки проєкту «Голоси України», який є частиною програми SAFE, що реалізується Європейським центром свободи преси та медіа (ECPMF) у партнерстві з ЛЖСІ в рамках Ініціативи Ганни Арендт та за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Партнери програми не впливають на зміст публікацій редакції та не несуть за нього відповідальності.