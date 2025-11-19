Середа, 19 Листопада, 2025
Денис Молотов
Денис Молотов
Рада підтримала звільнення Галущенка з посади міністра юстиції

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Було підтримано постанову №14217 у цілому 323 народними депутатами на пленарному засіданні парламенту у середу, 19 листопада. Про результати голосування у Раді також повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Голосування між депутатськими фракціями розподілилося так:

Слуга народу — 200 голосів;
Європейська солідарність — 21;
Батьківщина — 17;
Платформа за життя та мир — 16;
Голос — 14;
Відновлення України — 11;
За майбутнє — 11.

Рада підтримала звільнення Галущенка з посади міністра юстиції 📢 Відповідно до рішення, виконання обов’язків глави Мін’юсту тимчасово покладено на заступницю міністра з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

☝️ Відставка Германа Галущенка відбулася на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетичній сфері. Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП викрили схему, учасники якої, за даними слідства, могли впливати на роботу посадовців. Серед них могли бути й ті, хто мав зв’язки з Галущенком, який очолював Міністерство енергетики до переходу в Мін’юст.

  • 11 листопада Міністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.
  • 12 листопада уряд ухвалив рішення про тимчасове відсторонення Галущенка від виконання обов’язків, що стало передумовою для подальшого голосування у Верховній Раді та остаточного звільнення Галущенка.
