Рада підтримала звільнення Галущенка з посади міністра юстиції

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Германа Галущенка з посади міністра юстиції. Було підтримано постанову №14217 у цілому 323 народними депутатами на пленарному засіданні парламенту у середу, 19 листопада. Про результати голосування у Раді також повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі.
Голосування між депутатськими фракціями розподілилося так:
— Слуга народу — 200 голосів;
— Європейська солідарність — 21;
— Батьківщина — 17;
— Платформа за життя та мир — 16;
— Голос — 14;
— Відновлення України — 11;
— За майбутнє — 11.
📢 Відповідно до рішення, виконання обов’язків глави Мін’юсту тимчасово покладено на заступницю міністра з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.
☝️ Відставка Германа Галущенка відбулася на тлі масштабного корупційного скандалу в енергетичній сфері. Як повідомлялося раніше, НАБУ і САП викрили схему, учасники якої, за даними слідства, могли впливати на роботу посадовців. Серед них могли бути й ті, хто мав зв’язки з Галущенком, який очолював Міністерство енергетики до переходу в Мін’юст.
- 11 листопада Міністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження.
- 12 листопада уряд ухвалив рішення про тимчасове відсторонення Галущенка від виконання обов’язків, що стало передумовою для подальшого голосування у Верховній Раді та остаточного звільнення Галущенка.