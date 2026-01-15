Рада ЄС ухвалила нове зниження ліміту ціни на російську нафту

Європейський Союз із 1 лютого знижує граничну ціну на російську нафту до $44,1 за барель. Відповідне рішення ухвалила Рада ЄС.

☝️ Наприкінці 2022 року країни G7, а також Австралія та Європейський Союз запровадили цінову стелю на російську нафту на рівні $60 за барель. На початку осені 2025 року цей показник уже було знижено до $47,6.

Новий граничний рівень у $44,1 за барель діятиме до 31 січня.

📌 Також у лютому 2023 року набули чинності обмеження на російські нафтопродукти. Зокрема, гранична ціна для дизельного пального встановлена на рівні $100 за барель, оскільки воно традиційно продається з націнкою до сирої нафти, а для мазуту — $45 за барель, з урахуванням його продажу з дисконтом.

Обмежувальний механізм передбачає заборону на надання транспортних, страхових та фінансових послуг для постачання російської нафти, якщо вона реалізується за ціною, що перевищує встановлений ліміт.

В Європейському Союзі наголошують, що механізм цінової стелі переглядатимуть з урахуванням ситуації на світових ринках та ефективності санкцій.

У відповідь росія запровадила власні обмеження, заборонивши експорт нафти та нафтопродуктів за контрактами, умови яких відповідають запровадженій ціновій стелі.

Нагадаємо, у жовтні США запровадили санкції проти компаній “Роснефть” і “Лукойл”. Це стало частиною чергової спроби змусити кремль припинити війну проти України. Це рішення суттєво вплинуло на маршрути постачання російської нафти до Китаю та Індії.