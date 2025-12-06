Субота, 6 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

путін говорить про мир, але готує наступ – Сирський

Денис Молотов
путін говорить про мир, але готує наступ – Сирський

Ознак того, що росія прагне зупинити бойові дії в Україні нині нема. Ба більше — кремль продовжує використовувати «мирні переговори» як інструмент маскування планів захоплення нових українських територій. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю телеканалу Sky News.

За словами генерала, попри публічні заяви російського диктатора володимира путіна президенту США Дональду Трампу про «готовність до переговорів», реальна поведінка рф свідчить про протилежне. Сирський наголосив, що немає жодних ознак зменшення інтенсивності бойових дій з боку російської армії.

📢 «Тому ми робимо все для того, щоб, якщо ворог продовжить війну — а ви бачите, що, хоча ми хочемо миру, справедливого миру, ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття», — підкреслив головнокомандувач.

Він зауважив, що російські війська не роблять жодних пауз у своїх операціях та продовжують просування вперед, намагаючись розширити контроль над українськими територіями.

📢 «Нема жодних пауз, жодних затримок у їхніх операціях. Вони продовжують просувати свої війська, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів», — підкреслив Сирський.

☝️ Головнокомандувач наголосив, що саме через агресивну тактику рф Україна змушена продовжувати боронитися, захищаючи свої міста, села та життя громадян.

Раніше Сирський висловлював позицію, що справедливий мир для України означає завершення війни без будь-яких попередніх умов, а також повне припинення боїв уздовж усієї лінії фронту.

👉 Також нагадаємо, що станом на 16:00 06.12.2025 на фронті вже пройшло 77 боїв. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ракетна атака Дніпра: росіяни влучили по місту, є жертви

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті за добу зросла на третину: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Уряд Мелоні роздирають суперечки щодо підтримки України

ПОЛІТИКА

Китай виробив дешеву гіперзвукову ракету YKJ-1000

ПОДІЇ

У Литві перенаправлять авіарейси з Вільнюса через кулі та дрони

ПОДІЇ

США: зростання ВВП України за 10 років здатне перегнати російське

ПОЛІТИКА

Сталася сутичка між ГУР та військовими під Києвом – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Наслідки нових ударів рф по енергооб’єктах України

ВАЖЛИВО

Австралія та Нова Зеландія виділяють Україні понад $70 млн допомоги

ПОЛІТИКА

росія готова судитися десятиліттями через заморожені свої активи

ПОДІЇ

Італія відмовляється від фінансування зброї для України

ВАЖЛИВО

Корупція в Україні «не допомагає завершити війну» – Трамп

ПОЛІТИКА

Атака рф на Дніпропетровську область: загинула 12-річна дитина

ВІЙНА

260 бойових зіткнень за добу, ворог скинув 86 КАБів: Генштаб розповівпро ситуацію на фронті

ВІЙНА

На війну росія спрямовує рекордні кошти в 2026 році

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ