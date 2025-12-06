путін говорить про мир, але готує наступ – Сирський

Ознак того, що росія прагне зупинити бойові дії в Україні нині нема. Ба більше — кремль продовжує використовувати «мирні переговори» як інструмент маскування планів захоплення нових українських територій. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю телеканалу Sky News.

За словами генерала, попри публічні заяви російського диктатора володимира путіна президенту США Дональду Трампу про «готовність до переговорів», реальна поведінка рф свідчить про протилежне. Сирський наголосив, що немає жодних ознак зменшення інтенсивності бойових дій з боку російської армії.

📢 «Тому ми робимо все для того, щоб, якщо ворог продовжить війну — а ви бачите, що, хоча ми хочемо миру, справедливого миру, ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття», — підкреслив головнокомандувач.

Він зауважив, що російські війська не роблять жодних пауз у своїх операціях та продовжують просування вперед, намагаючись розширити контроль над українськими територіями.

📢 «Нема жодних пауз, жодних затримок у їхніх операціях. Вони продовжують просувати свої війська, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів», — підкреслив Сирський.

☝️ Головнокомандувач наголосив, що саме через агресивну тактику рф Україна змушена продовжувати боронитися, захищаючи свої міста, села та життя громадян.

Раніше Сирський висловлював позицію, що справедливий мир для України означає завершення війни без будь-яких попередніх умов, а також повне припинення боїв уздовж усієї лінії фронту.

👉 Також нагадаємо, що станом на 16:00 06.12.2025 на фронті вже пройшло 77 боїв. Найбільше зіткнень відбулося на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.