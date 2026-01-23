П’ятниця, 23 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Продаж санкційних активів росіян в Україні прискорять

Денис Молотов
Продаж санкційних активів росіян в Україні прискорять
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Уряд України спростив процедуру продажу санкційних активів росіян, які перебувають у державній власності. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 23 січня.

☝️ Одним із ключових рішень стало розширення складу активів, які виставлятимуться на продаж. Відтепер права вимоги за кредитами можна включати до структури активу та реалізовувати разом із ним як єдиний пакет.

Крім того, змінено механізм проведення аукціонів. Якщо перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний із нижчою стартовою ціною. У разі відсутності покупців актив реалізовуватиметься через аукціон за голландською моделлю — з поступовим зниженням ціни. Такий підхід, за словами уряду, має пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити бюджетні надходження.

Паралельно Кабінет міністрів затвердив перелік санкційних активів і орієнтовний графік їх реалізації. На аукціони планують виставити корпоративні права 26 об’єктів.

📌 Серед них:
  • Продаж санкційних активів росіян в Україні прискорять 01 ТОВ Інвестиційний союз «Либідь» (ТЦ Ocean Plaza);
  • ТОВ Миколаївський глиноземний завод;
  • ТОВ Калушський трубний завод;
  • ТОВ АМСТЕЛ-СКІ (готель у Буковелі);
  • ТОВ Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат;
  • ТОВ Мотордеталь-Конотоп;
  • АТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат та інші активи.

За словами Юлії Свириденко, перші аукціони з продажу санкційних активів стартують уже в березні. Майно виставлятимуть на торги поетапно — залежно від часу, необхідного для його підготовки до продажу.

📢 «Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей», — наголосила прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше в Україні було заарештовано майно трьох газовидобувних компаній, пов’язаних з колишнім народним депутатом.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Посадовицю ТЦК викрили на вимаганні грошей у матері загиблого військового

КРИМІНАЛ

Франція затримала в Середземному морі танкер «тіньового флоту» рф

ВАЖЛИВО

Трамп радить ЄС зосередитися на війні рф проти України, а не на Гренландії

ПОЛІТИКА

САП вимагає стягнення майна ексначальника Кременчуцького ТЦК

КРИМІНАЛ

Україна відкладає нові замовлення безпілотників Helsing через проблеми під час випробувань – ЗМІ

ПОДІЇ

Фейк: Очільник «Репортерів без кордонів» закликав Трампа провести операцію проти Макрона за розкрадання американської допомоги Україні

СТОПФЕЙК

США вийшли з ВООЗ, залишивши борг у $260 млн

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Кабмін звільнив п’ятьох заступників міністра оборони України

ВЛАДА

Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США

ПОДІЇ

Повітряні сили відбили атаку рф з сотень БпЛА та десятків ракет

ВАЖЛИВО

Нічна атака рф по Києву: масштабні відключення тепла і води

ВАЖЛИВО

Уряд і Укренерго узгодили кроки для зменшення відключень світла

ВЛАДА

Євросоюз готує терміновий саміт у відповідь на тиск США

ПОЛІТИКА

Влада Гренландії закликала населення зробити запас продуктів

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ