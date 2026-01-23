Продаж санкційних активів росіян в Україні прискорять

Уряд України спростив процедуру продажу санкційних активів росіян, які перебувають у державній власності. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у п’ятницю, 23 січня.

☝️ Одним із ключових рішень стало розширення складу активів, які виставлятимуться на продаж. Відтепер права вимоги за кредитами можна включати до структури активу та реалізовувати разом із ним як єдиний пакет.

Крім того, змінено механізм проведення аукціонів. Якщо перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускає повторний із нижчою стартовою ціною. У разі відсутності покупців актив реалізовуватиметься через аукціон за голландською моделлю — з поступовим зниженням ціни. Такий підхід, за словами уряду, має пришвидшити продаж санкційного майна та збільшити бюджетні надходження.

Паралельно Кабінет міністрів затвердив перелік санкційних активів і орієнтовний графік їх реалізації. На аукціони планують виставити корпоративні права 26 об’єктів.

📌 Серед них:

ТОВ Інвестиційний союз «Либідь» (ТЦ Ocean Plaza);

ТОВ (ТЦ Ocean Plaza); ТОВ Миколаївський глиноземний завод ;

; ТОВ Калушський трубний завод ;

; ТОВ АМСТЕЛ-СКІ (готель у Буковелі);

(готель у Буковелі); ТОВ Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат ;

; ТОВ Мотордеталь-Конотоп ;

; АТ Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат та інші активи.

За словами Юлії Свириденко, перші аукціони з продажу санкційних активів стартують уже в березні. Майно виставлятимуть на торги поетапно — залежно від часу, необхідного для його підготовки до продажу.

📢 «Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей», — наголосила прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше в Україні було заарештовано майно трьох газовидобувних компаній, пов’язаних з колишнім народним депутатом.