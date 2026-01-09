П’ятниця, 9 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Працівники ТЦК застосували газ проти 15-річної дівчини

Денис Молотов
Працівники ТЦК застосували газ проти 15-річної дівчини
Скриншот з відео у соцмережі.

У місті Здолбунів поблизу Рівного стався інцидент за участю працівників територіального центру комплектування (ТЦК та СП) та 15-річної дівчини, яка намагалася перешкодити мобілізації свого батька. Про це, з посиланням на місцеві пабліки, повідомляє ТСН.

🎥 На відео, яке з’явилося у соцмережах, дівчина розповідає, що намагалася завадити мобілізації батька, тримаючи двері під’їзду, аби працівники ТЦК не могли зайти всередину. За її словами, у цей час батько рятувався у квартирі.

📌 На оприлюднених кадрах зафіксовано момент, коли чоловік у військовій формі відчиняє двері під’їзду, після чого інший підбігає та зненацька застосовує газовий балончик, розпиливши його дівчині в обличчя.

📢 «Один з них запшикав мені балончиком в обличчя. У мене пече все обличчя. Я нічого в той момент не могла бачити. Воно почало пекти… Я не бачила нічого. Це жах… На початку через те, що спрей потрапив до рота, я не могла певний час нормально дихати… У мене досі руки трусяться… Але вони сказали, що ще приїдуть за нами», — розповіла дівчина.

☝️ У Рівненському обласному ТЦК та СП заявили, що за фактом події призначено службову перевірку.

📢 «Командуванням Рівненського обласного ТЦК та СП призначена службова перевірка, за результатами якої будуть вжиті відповідні заходи згідно з вимогами чинного законодавства. Закликаємо представників медіа послуговуватися виключно перевіреною інформацією та вчергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом», — йдеться у повідомленні.

Працівники ТЦК застосували газ проти 15-річної дівчини 01

📝 Також 6 січня на офіційній сторінці Київського обласного ТЦК та СП у Facebook з’явився допис зі статистикою загиблих працівників ТЦК від нібито рук «ухилянтів». У ньому військові емоційно описали ситуацію, назвавши тих, хто вчасно не оновив дані у реєстрі, «бляклим плебсом», «убивцями», «зрадниками» та «ворогами».

📌 Також нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року в Одеській області, на території Білгород-Дністровського районного ТЦК, помер чоловік призовного віку. Його доставили до центру для «уточнення даних», однак він «несподівано знепритомнів».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський у Парижі: переговори з США та засідання «коаліції рішучих»

ВАЖЛИВО

За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Кислиця стане першим заступником керівника ОП

ВЛАДА

Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення

ПОДІЇ

Британія і Франція домовилися про створення військових хабів в Україні

ВАЖЛИВО

Зеленський обговорив із Федоровим формат роботи Міноборони

ВАЖЛИВО

Суд дозволив заставу для підозрюваного в держзраді нардепа Шуфрича

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень за добу 2 січня: карти від Генштабу

ПОДІЇ

Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності

ПОДІЇ

Зеленський готує кадрові рішення щодо п’яти областей України

ВЛАДА

На фронті 229 боїв, Гуляйпільський напрямок найгарячіший: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Нічний удар рф по Україні: основний напрямок — Київщина

ВІЙНА

У Києві на Оболоні вибухнув позашляховик: поліція зʼясовує обставини

ВАЖЛИВО

На фронті від початку доби – 104 боєзіткнення: найінтенсивніші бої на Харківщині та Донеччині

ПОДІЇ

Уламки ракети «орєшнік» на Львівщині: СБУ підтвердила застосування БРСД рф

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ