Працівники ТЦК застосували газ проти 15-річної дівчини

У місті Здолбунів поблизу Рівного стався інцидент за участю працівників територіального центру комплектування (ТЦК та СП) та 15-річної дівчини, яка намагалася перешкодити мобілізації свого батька. Про це, з посиланням на місцеві пабліки, повідомляє ТСН.

🎥 На відео, яке з’явилося у соцмережах, дівчина розповідає, що намагалася завадити мобілізації батька, тримаючи двері під’їзду, аби працівники ТЦК не могли зайти всередину. За її словами, у цей час батько рятувався у квартирі.

📌 На оприлюднених кадрах зафіксовано момент, коли чоловік у військовій формі відчиняє двері під’їзду, після чого інший підбігає та зненацька застосовує газовий балончик, розпиливши його дівчині в обличчя.

📢 «Один з них запшикав мені балончиком в обличчя. У мене пече все обличчя. Я нічого в той момент не могла бачити. Воно почало пекти… Я не бачила нічого. Це жах… На початку через те, що спрей потрапив до рота, я не могла певний час нормально дихати… У мене досі руки трусяться… Але вони сказали, що ще приїдуть за нами», — розповіла дівчина.

☝️ У Рівненському обласному ТЦК та СП заявили, що за фактом події призначено службову перевірку.

📢 «Командуванням Рівненського обласного ТЦК та СП призначена службова перевірка, за результатами якої будуть вжиті відповідні заходи згідно з вимогами чинного законодавства. Закликаємо представників медіа послуговуватися виключно перевіреною інформацією та вчергове нагадуємо громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом», — йдеться у повідомленні.

📝 Також 6 січня на офіційній сторінці Київського обласного ТЦК та СП у Facebook з’явився допис зі статистикою загиблих працівників ТЦК від нібито рук «ухилянтів». У ньому військові емоційно описали ситуацію, назвавши тих, хто вчасно не оновив дані у реєстрі, «бляклим плебсом», «убивцями», «зрадниками» та «ворогами».

📌 Також нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року в Одеській області, на території Білгород-Дністровського районного ТЦК, помер чоловік призовного віку. Його доставили до центру для «уточнення даних», однак він «несподівано знепритомнів».