Вівторок, 6 Січня, 2026
Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook

Денис Молотов
Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Офіційна сторінка Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Facebook опублікувала суспільно резонансний допис про напади на військовослужбовців центру, в якому українців й так званих «ухилянтів» від мобілізації назвали «принизливими істотами», «бляклим плебсом», «зрадниками» та «вбивцями». Публікація, датована 5 січня 2026 року, швидко набрала тисячі коментарів і була видалена після хвилі критики, про що повідомляють численні ЗМІ з посиланням на дані Сухопутних військ ЗСУ.

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook 02
Скриншот: видалений пост Київського обласного ТЦК та СП.

У дописі наводилася офіційна статистика: з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну зафіксовано 272 напади на військовослужбовців ТЦК та СП, з яких 205 перебувають на стадії досудового розслідування. Станом на грудень 2025 року четверо військових ТЦК загинули під час виконання службових обов’язків – інциденти сталися в Одеській, Полтавській областях та у Львові.

Автори публікації Київського ТЦК прямо звернулися до суспільства, описуючи працівників ТЦК як «воїнів-героїв», які пройшли фронт, важкі поранення та реабілітацію, лише щоб стати жертвами нападів удома. Текст містив різкі формулювання:

📢 «злі і боягузливі ухилянти вбивають їх беззбройних на рідній землі», «принизливі істоти, які ховаються по закутках», «бляклий плебс, що втратив крихти гідності», «сіра ухилянтська маса». Кульмінацією стало пряме звинувачення: «Ухилянт — зрадник. Ухилянт — ворог. Ухилянт — вбивця».

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook 01
Скриншот: видалена публікація Київського обласного ТЦК та СП у Facebook.
Реакція суспільства та експертів

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook 03 Публікація викликала бурхливу дискусію в мережі. Багато користувачів підтримали ідею засудження нападів на військових, але різко засудили тон і лексику державного органу, назвавши її «недостойною влади» та «розпалюванням ворожнечі». Після масового обурення допис видалили, а сторінка ТЦК зазнала атаки ботів з погрозами, як повідомили самі адміністратори.

Особливо гостро відреагував одеський адвокат Максим Олійник. Він прокоментував ситуацію в соцмережах і ЗМІ (зокрема, в матеріалах Focus.ua та інших видань). Він погодився, що напади на військовослужбовців – це тяжкий злочин, який має каратися за законом, і повага до захисників України є аксіомою. Однак лексика ТЦК, на його думку, неприпустима для офіційного органу.

Олійник наголосив на кількох ключових моментах:
  • Презумпція невинуватості: Називати людину «вбивцею» чи «зрадником» може лише суд. Прирівнювання «не оновив дані = ухилянт = ворог = вбивця» – це порушення базових принципів права.
  • Зневажливе ставлення до громадян: Терміни на кшталт «плебс» (у значенні «чернь»), «істоти» чи «сіра маса» демонструють елітарне презирство влади до народу, який утримує ТЦК за свої податки. Це суперечить Конституції України (статті про честь і гідність).
  • Колективна відповідальність: Звинувачувати всіх, хто «ховається» (тобто боїться або не знає прав), у смертях військових – маніпуляція, що розпалює внутрішній конфлікт і грає на руку ворогу.
  • Втрата легітимності: Така «базарна лайка» від офіційного органу підриває довіру до мобілізації та ТЦК загалом.

📢 Адвокат резюмував: «Вимагаєте дотримання законів від людей? Почніть з себе. Дотримуйтесь Конституції, етичного кодексу держслужбовця і елементарної людяності».

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook 05

Нагадаємо

Цей інцидент не поодинокий: напади на працівників ТЦК справді почастішали на тлі посилення мобілізаційних заходів. Статистика Сухопутних військ ЗСУ підтверджує серйозність проблеми. Водночас експерти з комунікацій зазначають, що агресивна риторика «державних органів» лише посилює недовіру суспільства до мобілізації та дає аргументи російській пропаганді.

Видалення допису та пояснення про «атаку ботів» не вгамували дискусію. Багато коментаторів вимагають офіційних вибачень і дисциплінарних заходів щодо авторів тексту. Це вкотре підкреслює необхідність професійної комунікації від державних структур у часи війни, аби уникнути внутрішнього розколу.

Суспільство одностайне в засудженні нападів на військових, але вимагає від влади поваги до громадян і дотримання закону. Чи стане цей скандал уроком для ТЦК – покаже час.

Станом на зараз офіційних вибачень або пояснень щодо стилю та змісту допису з боку Київського обласного ТЦК та СП оприлюднено не було.

👉 Також стало відомо, що правоохоронці з’ясовують обставини смерті чоловіка, який раптово впав та помер після виходу з ТЦК.

