Повноваження ТЦК можуть розширити: уряд подав до Ради новий законопроєкт

В Україні можливе розширення повноважень територіальних центрів комплектування у сфері військового обліку та мобілізації. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт №14320, який передбачає оновлення механізмів роботи ТЦК. Про це у неділю, 21 грудня, повідомили «Економічні новини».

Законодавча ініціатива уряду спрямована на «вдосконалення» процесів військового обліку, проходження служби, мобілізації та підготовки до неї. Документом пропонується внести зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема до Кодексу законів про працю України, а також законів, що регулюють військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку, соціальний захист військовослужбовців і роботу Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

☝️ Однією з ключових новацій законопроєкту є перегляд статусу селищних територіальних центрів комплектування. Їм пропонують надати ширші повноваження та фактично прирівняти за функціоналом до районних і міських ТЦК. Це, зокрема, дозволить таким центрам безпосередньо працювати з Єдиним державним реєстром призовників і резервістів, а також виконувати інші завдання у сфері військового обліку та мобілізаційної роботи.

📌 У разі ухвалення документа модель функціонування ТЦК стане більш децентралізованою. В уряді вважають, що такі зміни дадуть змогу посилити контроль за виконанням мобілізаційних заходів і водночас спростять взаємодію громадян із системою військового обліку на місцевому рівні.

