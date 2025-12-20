Cудитимуть працівника ТЦК за напад на Захисника Маріуполя

Прокурори направили до суду кримінальне провадження щодо працівника РТЦК та СП, якого обвинувачують у побитті захисника Маріуполя. Про це у суботу, 20 грудня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, працівники одеського РТЦК та СП під час виконання службових обов’язків зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. У ході перевірки між сторонами виник конфлікт, під час якого один із працівників завдав потерпілому ударів кулаками.

📢 «Внаслідок протиправних дій обвинуваченого військовий отримав легкі тілесні ушкодження – садна, синці та гематоми, що підтверджено висновком судово-медичної експертизи. Потерпілий – військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних мил України. В Одесі чоловік проходив реабілітацію після звільнення з ворожого полону», – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт у цій справі прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду для розгляду по суті.

☝️ Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини побиття працівниками ТЦК захисника Маріуполя, військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидько. У 2025 році він був звільнений з російського полону та перебував в Одесі на реабілітації. За даними слідства, проти нього застосували сльозогінний газ, після чого побили, а згодом під час руху автомобіля викинули військового на дорогу.

👉 Також цього тижня стало відомо, що в Одесі розслідують інший інцидент за участі працівників ТЦК. Йдеться про побиття поліцейського, який зробили зауваження військовослужбовцям ТЦК, що переросло у бійку.