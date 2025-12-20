Субота, 20 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Cудитимуть працівника ТЦК за напад на Захисника Маріуполя

Денис Молотов
Cудитимуть працівника ТЦК за напад на Захисника Маріуполя

Прокурори направили до суду кримінальне провадження щодо працівника РТЦК та СП, якого обвинувачують у побитті захисника Маріуполя. Про це у суботу, 20 грудня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, працівники одеського РТЦК та СП під час виконання службових обов’язків зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. У ході перевірки між сторонами виник конфлікт, під час якого один із працівників завдав потерпілому ударів кулаками.

📢 «Внаслідок протиправних дій обвинуваченого військовий отримав легкі тілесні ушкодження – садна, синці та гематоми, що підтверджено висновком судово-медичної експертизи. Потерпілий – військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних мил України. В Одесі чоловік проходив реабілітацію після звільнення з ворожого полону», – йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт у цій справі прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону направили до суду для розгляду по суті.

Cудитимуть працівника ТЦК за напад на Захисника Маріуполя 02

☝️ Нагадаємо, 11 грудня стало відомо, що в Одесі правоохоронці розслідують обставини побиття працівниками ТЦК захисника Маріуполя, військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Романа Покидько. У 2025 році він був звільнений з російського полону та перебував в Одесі на реабілітації. За даними слідства, проти нього застосували сльозогінний газ, після чого побили, а згодом під час руху автомобіля викинули військового на дорогу.

👉 Також цього тижня стало відомо, що в Одесі розслідують інший інцидент за участі працівників ТЦК. Йдеться про побиття поліцейського, який зробили зауваження військовослужбовцям ТЦК, що переросло у бійку.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Дрони рф вдарили по фермі на Чернігівщині

ВІЙНА

Фейк: Зеленський готовий на вимогу США провести вибори, тільки якщо український уряд сам рахуватиме голоси — Радіо Свобода

СТОПФЕЙК

87 бойових зіткнень за добу: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

ПОДІЇ

Рада ЄС не змогла провести розмову з Віткоффом та Кушнером

ПОЛІТИКА

Зеленський у Німеччині: переговори з представниками США

ВАЖЛИВО

Знайдено пістолет кілера, який застрелив Андрія Парубія

ВАЖЛИВО

Зеленський позбавив державних стипендій Сергія Бубку та Яну Клочкову

СПОРТ

Берлін перекине війська до Польщі для посилення захисту від рф

ВАЖЛИВО

Топ-5 помилок фермерів при обслуговуванні імпортної техніки

СУСПІЛЬСТВО

Нові американські санкції проти рф можуть посилити тиск на москву

ВАЖЛИВО

Зеленський у Берліні проведе переговори з партнерами з США та ЄС

ВЛАДА

Ворог 71 раз атакував позиції Сил оборони: на Покровському напрямку вже відбито 19 атак

ПОДІЇ

Британія виділить 600 млн фунтів на посилення ППО України

ВАЖЛИВО

Протистояння Києва та США під виглядом «мирного плану»: WSJ

ВАЖЛИВО

Зеленський у Гаазі провів зустріч із президенткою Молдови Маєю Санду

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ