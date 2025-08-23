Повітряні сили повідомили про загибель пілота МіГ-29

У ніч проти суботи, 23 серпня 2025 року, внаслідок авіаційної катастрофи загинув пілот винищувача МіГ-29 Повітряних сил Збройних сил України. Про це офіційно повідомили у пресслужбі ПС ЗСУ.

📢 «Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження», – йдеться в повідомленні.

Причини та обставини катастрофи наразі встановлюються.

Майор Сергій Бондар був досвідченим військовим льотчиком, який неодноразово виконував завдання з прикриття українського неба від російських атак. Йому було 46 років.

Відомо, що пілот мав великий бойовий досвід, а його підрозділ неодноразово відзначався під час відбиття ракетно-дронових атак рф.

Це вже не перша втрата української авіації за останні місяці:

29 червня 2025 року під час масованого ракетно-дронового удару росії загинув льотчик 1 класу, підполковник Максим Устименко .

під час масованого ракетно-дронового удару росії загинув льотчик 1 класу, підполковник . У квітні трагічно загинув 26-річний пілот винищувача F-16 Павло Іванов під час виконання бойового завдання.

Українські пілоти продовжують щодня виконувати надзвичайно складні завдання з прикриття стратегічних об’єктів, знищення дронів-камікадзе та перехоплення ракет. В умовах постійних атак, коли авіація рф має чисельну та технічну перевагу, кожен виліт стає надзвичайно ризикованим.

❗Загибель Сергія Бондаря – ще одне нагадування про високу ціну, яку платить Україна за свободу та захист свого неба.