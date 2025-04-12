На фронті в бою загинув пілот F-16 Павло Іванов

У суботу, 12 квітня, під час бойового вильоту на винищувачі F-16 загинув український пілот Павло Іванов. Йому було лише 26 років. Про це офіційно повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

📢 «Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів… Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Підрозділ не розкриває деталей загибелі військового льотчика, однак підкреслює, що пілоти F-16 діють у неймовірно складних бойових умовах, виконуючи надважливі завдання — як прикриття авіаційних ударних груп, так і нанесення ударів по ворожих об’єктах.

📢 «Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них», — зазначили у Повітряних силах.

🕯️ Загибель Павла Іванова — тяжка втрата для українського війська та всієї держави. Він був одним із тих молодих пілотів, хто освоїв новітній F-16 та став на захист неба під час найважчої фази війни.

☝️ Нагадаємо, що 29 серпня 2024 року Україна втратила перший винищувач F-16 — тоді загинув досвідчений пілот Олексій Месь (позивний Moonfish).

📌 У березні 2025 року Олексію Месю посмертно присвоїли звання Героя України. У своєму останньому бою він знищив три російські ракети і один ворожий безпілотник.

📌 Також шостий президент України Володимир Зеленський повідомляв про нове надходження винищувачів F-16 для Повітряних сил ЗСУ.