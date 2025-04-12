Неділя, 13 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На фронті в бою загинув пілот F-16 Павло Іванов

Денис Молотов
Денис Молотов
На фронті в бою загинув пілот F-16 Павло Іванов

У суботу, 12 квітня, під час бойового вильоту на винищувачі F-16 загинув український пілот Павло Іванов. Йому було лише 26 років. Про це офіційно повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

📢 «Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів… Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу», — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Підрозділ не розкриває деталей загибелі військового льотчика, однак підкреслює, що пілоти F-16 діють у неймовірно складних бойових умовах, виконуючи надважливі завдання — як прикриття авіаційних ударних груп, так і нанесення ударів по ворожих об’єктах.

📢 «Українські пілоти працюють та максимумі людських і технічних можливостей щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань. Павло був одним із них», — зазначили у Повітряних силах.

🕯️ Загибель Павла Іванова — тяжка втрата для українського війська та всієї держави. Він був одним із тих молодих пілотів, хто освоїв новітній F-16 та став на захист неба під час найважчої фази війни.

☝️ Нагадаємо, що 29 серпня 2024 року Україна втратила перший винищувач F-16 — тоді загинув досвідчений пілот Олексій Месь (позивний Moonfish).

📌 У березні 2025 року Олексію Месю посмертно присвоїли звання Героя України. У своєму останньому бою він знищив три російські ракети і один ворожий безпілотник.

📌 Також шостий президент України Володимир Зеленський повідомляв про нове надходження винищувачів F-16 для Повітряних сил ЗСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Майже 100 боїв за день: рф завдала 87 авіаударів та здійснила 5000 обстрілів – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Смартфони та електроніка звільнені від мит Трампа

ВАЖЛИВО

Україна отримала $50 млн від Світового банку на реформу системи охорони здоров’я

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 58 бойових зіткнень, з них 14 на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

ЄС розпочав переговори про спільний оборонний фонд, що зможе залучити Україну: що відомо

ПОДІЇ

Атака дронів на Київ: троє поранених, масштабні пожежі

ВАЖЛИВО

Атака дрона по Сумах: пошкоджено склади підприємства

ВІЙНА

Віткофф пропонує Трампу віддати росії чотири області України — Reuters

ВСІ НОВИНИ

Литва виділить Україні 30 мільйонів євро на зброю, дрони й розмінування

ЕКОНОМІКА

Двоє чоловіків намагалися втекти з України через Дністер до Молдови

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип