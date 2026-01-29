П’ятниця, 30 Січня, 2026
Понад 600 житлових будинків у Києві досі без опалення після російських ударів

Денис Молотов
Понад 600 житлових будинків у Києві досі без опалення після російських ударів
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Станом на ранок четверга, 29 січня, у Києві без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхових житлових будинків. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

📢 «Станом на ранок 29 січня в Києві без теплопостачання лишаються 613 багатоповерхівок. За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків. Нагадаємо, ці будинки підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня», — йдеться у повідомленні КМДА.

☝️ У міській адміністрації наголосили, що всі відповідні служби працюють у цілодобовому режимі. Комунальні підприємства та енергетики продовжують відновлювати подачу тепла до осель, які постраждали внаслідок масованих атак російських військ на об’єкти критичної інфраструктури столиці.

За даними мерії, до ліквідації наслідків залучені не лише столичні фахівці. Київським комунальникам допомагають аварійні бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області, а також з низки інших міст і підрозділи Укрзалізниці.

📊 Нагадаємо, 28 січня повідомлялося про 737 житлових будинків без теплопостачання у Києві, що свідчить про поступове відновлення системи.

⚡ Крім того, станом на вечір попереднього дня у столиці без електропостачання залишалися близько 610 тисяч споживачів. Комунальні служби запевняють, що роботи з відновлення енергопостачання та тепла тривають безперервно.

❄️ Через налипання мокрого снігу та ожеледь на ранок середи було повністю або частково знеструмлені 730 населених пунктів.

