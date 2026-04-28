Вихід ОАЕ з ОПЕК: політичне рішення та економічні мотиви

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) оголосили про припинення участі в Організації країн-експортерів нафти ОПЕК та форматі ОПЕК+. Про це повідомило агентство Reuters 28 квітня із посиланням на офіційну заяву уряду країни.

📢 «Це політичне рішення ухвалено після всебічного перегляду виробничої політики ОАЕ, а також їхніх поточних і майбутніх потужностей. Воно ґрунтується на наших національних інтересах та відданості ефективному задоволенню нагальних потреб ринку», – зазначається у заяві.

За словами міністра енергетики ОАЕ Сухейля Мохамеда аль-Мазруї, рішення про вихід стало результатом глибокого аналізу енергетичної стратегії держави. Він уточнив, що під час ухвалення цього кроку влада не проводила консультацій з іншими учасниками організації.

👉 Таким чином, вихід ОАЕ з ОПЕК розглядається як самостійний крок, заснований виключно на внутрішніх стратегічних розрахунках.

Як зазначає Reuters, цей крок може мати ширший геополітичний та економічний контекст. Зокрема, вихід Еміратів розглядається як вигідний для колишнього президента США Дональда Трампа, який раніше критикував ОПЕК, звинувачуючи організацію в завищенні цін на нафту.

📢 «Діяльність поза межами групи виробників дозволяє ОАЕ повною мірою використовувати свою позицію постачальника одних із найдешевших та найменш вуглецевих барелів у світі. ОАЕ розглядають свій вихід з блоку як чистий позитивний фактор для споживачів та світової економіки в цілому, забезпечуючи більш гнучке та надійне енергопостачання», – вказано в публікації.

Раніше у квітні країни формату ОПЕК+ досягли домовленості щодо збільшення видобутку нафти вже у травні. Зокрема, йдеться про підвищення квот на 206 тисяч барелів на добу. Це рішення ухвалювалося на тлі змін на глобальному енергетичному ринку та необхідності адаптації до поточного попиту.

⚠️ Таким чином, вихід ОАЕ з ОПЕК фіксує зміну підходів країни до енергетичної політики та може вплинути на баланс сил на світовому нафтовому ринку.