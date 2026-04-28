Вихід ОАЕ з ОПЕК: політичне рішення та економічні мотиви

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) оголосили про припинення участі в Організації країн-експортерів нафти ОПЕК та форматі ОПЕК+. Про це повідомило агентство Reuters 28 квітня із посиланням на офіційну заяву уряду країни.

📢 «Це політичне рішення ухвалено після всебічного перегляду виробничої політики ОАЕ, а також їхніх поточних і майбутніх потужностей. Воно ґрунтується на наших національних інтересах та відданості ефективному задоволенню нагальних потреб ринку», – зазначається у заяві.

За словами міністра енергетики ОАЕ Сухейля Мохамеда аль-Мазруї, рішення про вихід стало результатом глибокого аналізу енергетичної стратегії держави. Він уточнив, що під час ухвалення цього кроку влада не проводила консультацій з іншими учасниками організації.

👉 Таким чином, вихід ОАЕ з ОПЕК розглядається як самостійний крок, заснований виключно на внутрішніх стратегічних розрахунках.

Як зазначає Reuters, цей крок може мати ширший геополітичний та економічний контекст. Зокрема, вихід Еміратів розглядається як вигідний для колишнього президента США Дональда Трампа, який раніше критикував ОПЕК, звинувачуючи організацію в завищенні цін на нафту.

📢 «Діяльність поза межами групи виробників дозволяє ОАЕ повною мірою використовувати свою позицію постачальника одних із найдешевших та найменш вуглецевих барелів у світі. ОАЕ розглядають свій вихід з блоку як чистий позитивний фактор для споживачів та світової економіки в цілому, забезпечуючи більш гнучке та надійне енергопостачання», – вказано в публікації.

Нагадаємо

Раніше у квітні країни формату ОПЕК+ досягли домовленості щодо збільшення видобутку нафти вже у травні. Зокрема, йдеться про підвищення квот на 206 тисяч барелів на добу. Це рішення ухвалювалося на тлі змін на глобальному енергетичному ринку та необхідності адаптації до поточного попиту.

⚠️ Таким чином, вихід ОАЕ з ОПЕК фіксує зміну підходів країни до енергетичної політики та може вплинути на баланс сил на світовому нафтовому ринку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті за добу 23 квітня зафіксовано 194 бойові зіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Дрони рф атакували цивільне судно та порти Одещини

ВІЙНА

Візит Маї Санду до України: вшанування героїв Чорнобиля

ВАЖЛИВО

Ворог атакував транспортні об’єкти Запоріжжя

ВІЙНА

Окупанти атакували «шахедами» Балаклію, є жертви

ВІЙНА

«Пліч-о-пліч»: Коломийчиська СВА розширює підтримку ВПО

ЛУГАНЩИНА

НКРЕКП планує підвищити ціни на електроенергію для бізнесу

СУСПІЛЬСТВО

Корупція в ТЦК: на Миколаївщині викрили посадовців

ВАЖЛИВО

Дніпро: зруйновані будинки, спалена АЗС та десятки поранених

ВАЖЛИВО

Забруднення Чорного моря олією – еколог пояснив наслідки удару рф по портовій інфраструктурі

ПОДІЇ

5 неочікуваних інгредієнтів у масках для обличчя: відкрийте дива природи для вашої шкіри

СУСПІЛЬСТВО

Кравченко: росія ігнорує безпеку усієї Європи і, вочевидь, навмисно атакувала саркофаг ЧАЕС

ПОДІЇ

Латвія заборонила в’їзд доньці лаврова та ще двом росіянам

ПОЛІТИКА

Посли ЄС дали «зелене світло» кредиту на 90 млрд євро та санкціям

ВАЖЛИВО

Вступ до ЄС: коли відкриють переговорні кластери

ВАЖЛИВО
