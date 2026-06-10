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Курс долара встановить новий історичний рекорд: рішення Нацбанку

Денис Молотов
Денис Молотов
Курс долара встановить новий історичний рекорд: рішення Нацбанку
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Національний банк України знову рекордно знизив курс гривні відносно американського долара. Водночас національна валюта стабілізувалась щодо євро. Про це свідчать офіційні дані на сайті регулятора у середу, 10 червня.

Нові офіційні показники валют від НБУ

Згідно з рішенням регулятора, офіційний курс долара у четвер становитиме 44,9790 гривень (+0,1353). Цей показник став новим історичним рекордом на українському фінансовому ринку.

У свою чергу офіційний курс євро трохи знизився щодо української валюти. Завтра він становитиме 51,8945 гривні (-0,0031).

Ситуація на міжбанку та в обмінних пунктах

На міжбанківському ринку американська валюта також продемонструвала зростання та додала в ціні 11 копійок. Тепер вона перебуває на рівні 45,07-45,10 грн/долар за котируваннями купівля-продаж, свідчать дані спеціалізованого порталу Minfin.

В обмінних пунктах українських міст середній готівковий курс зафіксувався на інших позиціях. Долар знаходиться на рівні 44,90-45,00 грн, а євро тримається в межах 52,00-52,25 грн.

Тип валютного курсу Долар США (USD) Євро (EUR)
Офіційний курс НБУ на четвер 44,9790 грн 51,8945 грн
Міжбанківський ринок 45,07 – 45,10 грн
Готівкові обмінні пункти 44,90 – 45,00 грн 52,00 – 52,25 грн

 

Курс долара встановить новий історичний рекорд: рішення Нацбанку 001
Скриншот з офіційного сайту Державного регулятора / 10.06.2026

Чинники впливу на валютний ринок України

Раніше стало відомо, що за минулий тиждень Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанку до 766 млн доларів.

Нагадаємо, в Нацбанку вважають контрольованою ситуацію на міжбанківському ринку. Це твердження залишається чинним, попри зовнішні фактори. Конфлікт на Близькому Сході призвів до зростання попиту на валюту та зростання курсу долара не тільки в Україні, але й у світі.

Тим часом засоби масової інформації повідомляли, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню. Така девальвація може призвести до зростання номінальних доходів державного бюджету. Однак прогнозовані вигоди є обмеженими, стверджували поінформовані джерела.

👉 Також раніше стало відомо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно пропонує підвищити з 1 липня 2026 року чинні розцінки для Національної енергетичної компанії «Укренерго».

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