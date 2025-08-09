Пентагон розглядає повернення озброєнь, призначених Україні – ЗМІ

Пентагон обговорює можливість повернення частини зброї та обладнання, які раніше були виділені Україні за програмою USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), назад у власні арсенали США. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, знайомі зі змістом внутрішнього меморандуму американського оборонного відомства.

За інформацією телеканалу, документ був підготовлений минулого місяця керівником політичного відділу Пентагону. У ньому йдеться про потенційний перерозподіл певних партій озброєнь та техніки, спочатку призначених для України, на користь поповнення американських запасів. CNN підкреслює, що йдеться про «кардинальний зсув», який може призвести до спрямування мільярдів доларів, схвалених Конгресом США для Києва, на відновлення власних ресурсів США.

📢 «У меморандумі, написаному минулого місяця керівником політичного відділу Пентагону, визначається можливість для Міноборони перенаправити певну зброю та обладнання, призначені для України, назад до американських запасів. Це – кардинальний зсув, який може призвести до того, що мільярди доларів, раніше виділені (Конгресом США – ред.) для змученої війною країни, будуть спрямовані на поповнення витрачених американських запасів», – йдеться у повідомленні.

Попри те, що президент Дональд Трамп нещодавно схвалив план продажу зброї Україні через країни НАТО, у Пентагоні зберігаються сумніви щодо подальшого постачання озброєнь з американських складів у розпал війни з росією.

⛔ Особливе занепокоєння викликають позиції, які вважаються критично важливими та дефіцитними:

ракети-перехоплювачі;

системи протиповітряної оборони;

артилерійські боєприпаси.

Міністр оборони США Піт Хегсет уже вдавався до призупинення великої партії поставок, діючи на підставі меморандуму заступника міністра оборони Елбріджа Колбі. Хоча Трамп скасував це рішення, сам меморандум продовжує діяти. Він дозволяє Пентагону перенаправляти до власних запасів зброю, закуплену в межах програми USAI.

У документі передбачено класифікацію американських арсеналів на три категорії: «червону», «жовту» та «зелену». Поставки озброєнь із перших двох груп, що належать до дефіцитних, тепер потребують особистого схвалення міністра оборони перед відправкою.

Джерела CNN зазначають, що фактичного повернення зброї поки не відбулося. Водночас чинні обмеження можуть призвести до того, що Україна не отримає мільярди доларів американських матеріалів, поставки яких планувалися на найближчі місяці та роки.

Програма USAI діє з 2016 року і забезпечує стабільне постачання зброї та обладнання Україні. Нещодавно Сенат США схвалив додаткове фінансування цієї ініціативи у розмірі 800 мільйонів доларів у межах щорічного оборонного бюджету. Однак тепер виникає питання, чи дійдуть ці ресурси до української сторони.

23 липня США погодили продаж Україні двох пакетів військової допомоги на суму 322 мільйони доларів. Пастор Марк Бернс, відомий як духовний радник Дональда Трампа, тоді заявив, що «допомога в дорозі».

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп спростував повідомлення у ЗМІ про нібито умову для зустрічі з володимиром путіним. Ці умови, нібито, містили необхідність попередніх переговорів російського диктатора з шостим українським президентом Володимиром Зеленським.