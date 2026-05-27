Місія МВФ прибула до Києва та розпочинає роботу

Місія Міжнародного валютного фонду офіційно прибула до української столиці та розпочала свою практичну діяльність. Про це повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано у середу, 27 травня 2026 року. Інформацію про початок роботи іноземних фінансистів поширило інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Головною метою зустрічей є всебічний аудит виконання умов програми розширеного фінансування та оцінка загального стану економіки країни.

Іноземна делегація прибула під безпосереднім керівництвом голови місії Гевіна Грея. Фінансові донори вже розгорнули серію робочих зустрічей із представниками виконавчої та законодавчої влади України, керівництвом Національного банку та ключовими міжнародними партнерами.

📢 «Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах», — йдеться в офіційному повідомленні постійної представниці.

Жорсткі умови кредитування та зобов’язання податкової реформи

Нагадаємо, що у лютому поточного року рада директорів фінансової інституції офіційно затвердила для нашої держави нову велику чотирирічну програму. Загальний обсяг цієї фінансової підтримки становить 8,1 мільярда доларів США.

Проте для отримання цих критично важливих траншів українська влада погодилася взяти на себе низку суворих та безкомпромісних зобов’язань. Ці структурні маяки прописані у рамках нової програми розширеного фінансування. Вони передбачають радикальне реформування вітчизняного податкового законодавства для наповнення прибуткової частини державного бюджету за рахунок внутрішніх джерел.

Серед базових та найбільш дискусійних вимог фонду фігурують два масштабні кроки.

По-перше, кредитори наполягають на повному скасуванні пільг та звільнення від сплати податку на додану вартість (ПДВ) для фізичних осіб-підприємців (ФОП) з 1 січня 2027 року.

По-друге, вимоги МВФ передбачають скасування аналогічних податкових пільг на всі закордонні імпортні посилки, вартість яких є меншою за ліміт у 150 євро.

Політичні компроміси з ФОП та зрив голосування за митні ліміти

Стосовно скасування пільг для малого бізнесу, українським урядовцям наразі вдалося досягти певного дипломатичного успіху. У середині квітня під час закритих консультацій сторони домовилися відкласти виконання цієї норми рівно на один календарний рік. Посадовці переконали кредиторів, що різке посилення фіскального тиску на підприємців у розпал кризи зашкодить діловій активності. Натомість ситуація навколо реформи оподаткування міжнародних поштових відправлень розвивається за вкрай драматичним для Кабміну сценарієм.

Верховна Рада України повністю провалила відповідний профільний законопроєкт під час голосування у вівторок, 26 травня. Цей політичний зрив відбувся буквально напередодні офіційного приїзду закордонної місії до Києва.