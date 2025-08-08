Трамп: зустріч путіна із Зеленським не є передумовою переговорів з США

Президент США Дональд Трамп спростував повідомлення у ЗМІ про нібито умову для зустрічі з володимиром путіним. Ці умови, нібито, містили необхідність попередніх переговорів російського диктатора з шостим українським президентом Володимиром Зеленським.

Виступаючи на брифінгу у Білому домі в четвер, 7 липня, лідер США лаконічно відповів: «Ні», коли журналісти поцікавилися, чи вимагає Вашингтон, щоб путін перед можливою зустріччю з ним, – зустрівся із Зеленським.

☝️ При цьому Трамп наголосив, що подальші дії США щодо росії, включаючи встановлений ним дедлайн для можливого введення нових санкцій, напряму залежать від дій кремля.

📢 «Це залежить від нього. Подивимось, які будуть його заяви. Ми розчаровані», — зазначив американський президент, коментуючи позицію путіна.

📌 Тим часом у кремлі раніше цього дня заявили, що сторони вже «погодили» проведення двосторонньої зустрічі лідерів США і росії «найближчим часом». Водночас у Вашингтоні цю інформацію офіційно не підтверджують.

☝️ Водночас москва дає зрозуміти, що не готова до перемовин із Києвом. Російська сторона заявляє, що начебто для зустрічі путіна із Зеленським «не створено необхідних умов».

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Цей діалог став продовженням нещодавньої зустрічі спеціального представника Сполучених Штатів Стіва Віткоффа з російським диктатором володимиром путіним.