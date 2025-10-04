Субота, 4 Жовтня, 2025
Останні попередження та мирний план Трампа щодо ХАМАС

Денис Молотов
Бойовики угруповання ХАМАС заявили, що готові звільнити всіх ізраїльських заручників, захоплених від 7 жовтня 2023 року. У зверненні наголошується, що мова йде як про тих, хто ще живий, так і про тіла загиблих. Основною умовою для цього угруповання вимагає припинення війни та повного виведення ізраїльських військ із території анклаву. Про це йдеться у заяві ХАМАС, опубліковану каналом Al Jazeera.

У тексті заяви також йдеться про готовність негайно розпочати переговори через міжнародних посередників. Метою перемовин має стати узгодження умов потенційної угоди, яка б дозволила реалізувати обмін та врегулювати питання подальшого управління регіоном.

☝️ Окремо ХАМАС висловив намір передати контроль над Газою незалежному палестинському органу. Такий орган, за їхнім баченням, повинен бути сформований на основі національного консенсусу за підтримки арабських та ісламських держав.

Водночас інші питання, передбачені так званим «мирним планом Трампа», угруповання пропонує обговорювати у рамках ширшої палестинської структури. У ній ХАМАС зберігатиме участь і готовий дотримуватись взятих на себе зобов’язань.

За наявними даними, у Секторі Газа бойовики досі утримують 48 заручників. При цьому є сумніви, що всі вони живі — орієнтовно лише 20 осіб можуть залишатися живими, решта вважаються загиблими, хоча ця інформація потребує підтвердження.

Нагадаємо, 3 жовтня президент США Дональд Трамп запропонував ХАМАС погодитися на його мирний план щодо врегулювання ситуації у Газі. Документ складається з 20 пунктів і передбачає комплексні зміни. Американський лідер наголосив, що угруповання має час до 18:00 5 жовтня (01:00 6 жовтня за київським часом) для надання відповіді.

Президент США попередив, що у разі відмови ХАМАС зіткнеться з «катастрофічними наслідками». Варто зауважити, що подібні «останні попередження» Дональд Трамп робив і раніше — зокрема, ще у березні. А останнє “останнє” попередження було опубліковано главою Білого дому 8 вересня.

