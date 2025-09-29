Орбан заявив, що ЄС став воєнним проєктом для перемоги над росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив незгоду з поточним курсом Європейського Союзу, який, на його переконання, дедалі більше набуває військового спрямування. Політик заявив, що стратегічною метою Брюсселя стало досягнення перемоги над росією на східному напрямку, чого Будапешт категорично не підтримує. Про це він сказав у неділю, 28 вересня, у коментарі для Hír TV.

За словами угорського прем’єра, в ЄС відкрито обговорюють нову довгострокову політику, орієнтовану на протистояння росії.

📢 «У Брюсселі відкрито кажуть: мета на десятиліття – перемогти росію на Сході. Тобто кожен європеєць, бізнес і держава ЄС мають служити цій меті. Ми, угорці, цього не хочемо! ЄС став воєнним проєктом», – заявив Орбан.

☝️ Угорський прем’єр також підкреслив, що нинішня політика озброєння в Європі нагадує підходи «старих імперій», які в минулому прагнули встановити домінування над іншими народами.

Варто зазначити, що ці заяви пролунали на тлі нового дипломатичного напруження між Києвом і Будапештом. 26 вересня українські військові повідомили про фіксацію угорських дронів-розвідників у повітряному просторі країни. Шостий президент України Володимир Зеленський також заявив, що це могли бути угорські безпілотники, а Генштаб ЗСУ оприлюднив кілька візуальних підтверджень.

У відповідь глава МЗС Угорщини Петер Сіярто різко відреагував на слова українського президента.

📢 «Зеленський дуріє від антиугорських настроїв і тепер навіть бачить примар», – заявив він, водночас розкритикувавши рішення Києва заборонити в’їзд трьом угорським військовим. Сіярто також поставив під сумнів подальший рух України до ЄС.