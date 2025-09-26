Угорські дрони могли вести розвідку промислових об’єктів в Україні

Українські військові виявили дрони-розвідники, які перетнули повітряний простір країни. Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що ймовірно йдеться про угорські дрони.

📢 «Головком (Олександр Сирський – ред.) доповів і щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні. Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», – написав він у Telegram.

Зеленський доручив перевірити всі доступні дані та доповідати про кожен випадок вторгнення без зволікань.

☝️ Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини. Тоді на Закарпатті затримали двох агентів, яких одразу відправили під варту.

Невдовзі після цього глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у «пропаганді» проти його країни. Він заявив про висилку двох українських дипломатів, яких у Будапешті підозрювали у «шпигунстві».

У відповідь український міністр закордонних справ Андрій Сибіга оголосив про дзеркальний крок: Київ вислав двох угорських дипломатів.

👉 Також нагадаємо, що Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував Угорщину через її вето на євроінтеграцію України.