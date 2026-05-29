США в Радбезі ООН назвали російські удари по Києву варварською ескалацією

Офіційний Вашингтон виступив із жорсткою критикою останніх повітряних атак російської федерації на українську столицю. Масовані обстріли міста є серйозним порушенням міжнародних норм та ведуть до неконтрольованого розвитку конфлікту. Про це під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер, 28 травня, офіційно заявила заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс.

Американська дипломатка наголосила, що використання озброєння проти цивільних кварталів суттєво погіршує безпекову ситуацію в регіоні. Вона підкреслила, що удари по Україні, зокрема із застосуванням балістичних ракет «Орєшнік», призвели до загибелі цивільних осіб, а загальна кількість поранених уже перевищила сотню людей.

📢 «Останні масовані удари по Києву з боку росії, включно з розгортанням гіперзвукових балістичних ракет “Орєшнік”, є непояснюваною, небезпечною та варварською ескалацією», – заявила вона.

Під час свого виступу Теммі Брюс окремо вказала, що під час повітряних атак у місті були зруйновані чи пошкоджені «музеї, об’єкти громадського транспорту, житлові будинки та інші об’єкти». Цілеспрямовані удари проти мирного населення є «неприпустимими та огидними», додала представниця США, висловивши офіційні співчуття усім постраждалим громадянам.

Попередження щодо дипломатичних об’єктів та позиція США

Сполучені Штати Америки окремо застерігають керівництво росії від продовження так званих систематичних ударів по Києву. Подібні дії окупаційних військ можуть призвести до ще більшого збільшення кількості жертв серед цивільних та значно ускладнити майбутні перспективи досягнення миру.

Також заступниця постійного представника висловила «серйозне занепокоєння» американської адміністрації з приводу недотримання російською федерацією своїх прямих зобов’язань. Йдеться про захист іноземних дипломатичних об’єктів та персоналу відповідно до норм міжнародного права.

📢 «Ми нагадуємо росії в чітких термінах про її юридичні зобов’язання», – наголосила вона, додавши, що «дипломатія і переговори є єдиним шляхом до тривалого миру».

Білий дім наполягає на необхідності негайної зупинки бойових дій задля початку реального переговорного процесу між сторонами.

📢 «Сполучені Штати знову закликають до негайного та всеосяжного припинення вогню як кроку до стійкого переговорного завершення війни», – наголосила Брюс.

За її словами, «альтернативою є подальша ескалація насильства, яка вийде з-під контролю, – і це неприйнятно». Заступниця постпреда підкреслила, що США чітко готові відіграти конструктивну роль у разі появи реальної готовності сторін до мирного врегулювання.

Передумови скликання Радбезу ООН

Термінове засідання Ради Безпеки ООН ініціювала українська сторона через критичне загострення ситуації та масштабні руйнування цивільної інфраструктури в столиці.

Хронологія подій, що передували дипломатичній зустрічі в Нью-Йорку:

У ніч проти 24 травня: російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинуло дві людини, а кількість постраждалих перевищила 100 людей. У місті зафіксували значні руйнування, зокрема повністю згоріли торговельний центр та ринок у районі станції метро «Лук’янівська».

російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинуло дві людини, а кількість постраждалих перевищила 100 людей. У місті зафіксували значні руйнування, зокрема повністю згоріли торговельний центр та ринок у районі станції метро «Лук’янівська». 25 травня. російська федерація фактично офіційно анонсувала новий масований удар по Києву. У москві публічно закликали іноземних громадян терміново залишити столицю України, а місцевих жителів — не наближатися до будь-яких об’єктів військової та адміністративної інфраструктури міста.

Через прямі загрози та використання балістичного озброєння середньої дальності Україна звернулася до міжнародної спільноти для фіксації чергових воєнних злочинів рф.