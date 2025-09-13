ООН ухвалила декларацію щодо створення Палестини

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй схвалила Нью-Йоркську декларацію про мирне врегулювання палестинського питання та реалізацію рішення щодо створення двох держав — Ізраїлю та Палестини. Про це повідомив офіційний сайт ООН.

☝️ У голосуванні взяли участь усі 193 держави-члени. 142 країни підтримали документ, тоді як Ізраїль проголосував проти разом із дев’ятьма державами — Аргентиною, Угорщиною, Мікронезією, Науру, Палау, Папуа-Новою Гвінеєю, Парагваєм, Тонгою та США. Ще 12 країн утрималися.

«Єдина дорожня карта для миру»

Перед голосуванням постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон наголосив, що Нью-Йоркська декларація «викладає єдину дорожню карту для реалізації рішення про створення двох держав».

Цей документ передбачає негайне припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, створення суверенної Палестинської держави, а також роззброєння ХАМАС і виключення його з управління в секторі Гази. Крім того, декларація закликає до нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами й до запровадження колективних гарантій безпеки.

Реакція Ізраїлю

📢 Посол Ізраїлю при ООН Денні Данон виступив різко проти ухваленого документа. Він заявив, що «ця одностороння декларація не запам’ятається як крок до миру. А лише як ще один порожній жест, який послаблює довіру до цієї Асамблеї». За його словами, «ХАМАС є найбільшим переможцем з будь-якої підтримки тут сьогодні» і спробує представити це як «плід 7 жовтня».

☝️ Нагадаємо, що 9 вересня Армія оборони Ізраїлю завдала удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі. А ще раніше, 28 серпня, ізраїльські війська внаслідок авіаудару по столиці Ємену ліквідували прем’єр-міністра уряду хуситів Ахмеда аль-Рахаві.