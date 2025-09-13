Субота, 13 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ООН ухвалила декларацію щодо створення Палестини

Денис Молотов
Денис Молотов
ООН ухвалила декларацію щодо створення Палестини

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй схвалила Нью-Йоркську декларацію про мирне врегулювання палестинського питання та реалізацію рішення щодо створення двох держав — Ізраїлю та Палестини. Про це повідомив офіційний сайт ООН.

☝️ У голосуванні взяли участь усі 193 держави-члени. 142 країни підтримали документ, тоді як Ізраїль проголосував проти разом із дев’ятьма державами — Аргентиною, Угорщиною, Мікронезією, Науру, Палау, Папуа-Новою Гвінеєю, Парагваєм, Тонгою та США. Ще 12 країн утрималися.

«Єдина дорожня карта для миру»

Перед голосуванням постійний представник Франції при ООН Жером Боннафон наголосив, що Нью-Йоркська декларація «викладає єдину дорожню карту для реалізації рішення про створення двох держав».

Цей документ передбачає негайне припинення вогню в Газі, звільнення всіх заручників, створення суверенної Палестинської держави, а також роззброєння ХАМАС і виключення його з управління в секторі Гази. Крім того, декларація закликає до нормалізації відносин між Ізраїлем та арабськими країнами й до запровадження колективних гарантій безпеки.

Реакція Ізраїлю

📢 Посол Ізраїлю при ООН Денні Данон виступив різко проти ухваленого документа. Він заявив, що «ця одностороння декларація не запам’ятається як крок до миру. А лише як ще один порожній жест, який послаблює довіру до цієї Асамблеї». За його словами, «ХАМАС є найбільшим переможцем з будь-якої підтримки тут сьогодні» і спробує представити це як «плід 7 жовтня».

☝️ Нагадаємо, що 9 вересня Армія оборони Ізраїлю завдала удару по вищому керівництву ХАМАС у Катарі. А ще раніше, 28 серпня, ізраїльські війська внаслідок авіаудару по столиці Ємену ліквідували прем’єр-міністра уряду хуситів Ахмеда аль-Рахаві.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Представник Трампа Кіт Келлог прибув до України – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Рекуператори майбутнього: Як штучний інтелект та смарт-технології змінюють вентиляцію?

СУСПІЛЬСТВО

Польща обговорює залучення НАТО до перехоплення російських дронів над Україною

ПОДІЇ

В ЗСУ відреагували на інформацію про тотальну корупцію в ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Лідери ЄС відвідають США для переговорів щодо врегулювання війни в Україні

ВАЖЛИВО

Конгрес США затвердив оборонний бюджет: Україна отримає $400 млн допомоги

ВАЖЛИВО

У Кременчуці відновлюють рух після удару по мосту через Дніпро

ВІЙНА

Біловодська СВА пропонує безкоштовні ліки та медичні послуги у м. Рівне

ЛУГАНЩИНА

Лисичанська громада надала допомогу дітям військових до Дня знань

ЛУГАНЩИНА

ЄС розподілив 150 млрд євро у межах програми SAFE

ВАЖЛИВО

З сокирою проти ТЦК: у Черкасах затримано чоловіка

СУСПІЛЬСТВО

росіян немає в Куп’янську, бої точаться на околицях – начальник МВА

ВІЙНА

Україна завершує скринінг законодавства для вступу в ЄС

ВАЖЛИВО

Фейк: Українських військових ховатимуть «по-нацистськи»

СТОПФЕЙК

170 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони уразили пункти управління ворога

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"