Ізраїль завдав авіаудару по лідерах ХАМАС у столиці Катару

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала високоточного удару по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС. Судячи з наявних даних, у вівторок, 9 вересня, атаковано столицю Катару – місто Доха.

📢 В офіційній заяві військових підкреслено, що ціллю стали ті, хто «роками керував діяльністю терористичної організації і несуть пряму відповідальність за організацію бійні 7 жовтня та ведення війни проти Держави Ізраїль».

ЦАХАЛ уточнив, що авіаудар здійснювався з урахуванням ризиків для цивільних.

📢 «Перед атакою було вжито заходів щодо мінімізації збитків для непричетних осіб, включаючи застосування високоточної зброї та надання додаткової розвідувальної інформації», – йдеться у повідомленні армії.

Місцеві ЗМІ наголошують, що це безпрецедентний випадок, адже ніколи раніше ізраїльські військові не атакували цілі на території Катару.

Згідно з інформацією палестинських і катарських джерел, авіаудари були спрямовані по місцю зустрічі керівників ХАМАСу в Досі. Там у закритому форматі обговорювали пропозицію США щодо припинення бойових дій і звільнення заручників. Свідки повідомляють, що пролунало щонайменше 12 вибухів.

☝️ Раніше президент США Дональд Трамп висунув ХАМАС «останнє попередження», закликавши угруповання негайно погодитися на умови звільнення заручників та завершення війни у секторі Газа. У відповідь палестинська сторона висловила готовність розпочати переговори.

Удар ЦАХАЛ по ХАМАС у Катарі став несподіваним і значним розвитком ситуації, який може вплинути не лише на перебіг війни, але й на дипломатичні переговори. Вони, начебто, вже розпочалися за участі США та регіональних посередників.

👉 Також повідомлялось, що пізно ввечері 8 вересня ізраїльська авіація здійснила масовані удари по території Сирії.