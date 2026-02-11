Окупанти з рф намагались атакувати Львів ракетами «Кинджал»

Окупаційні російські війська завдали удару по Львову аеробалістичними ракетами «Кинджал». Про це стало відомо 11 лютого.

Спершу Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт винищувачів-перехоплювачів МіГ-31К, які є носіями ракет цього типу. Після цього по всій території України оголосили повітряну тривогу. За кілька хвилин з’явилася інформація про швидкісні повітряні цілі у напрямку Львова.

🚀 Кількість ракет

За даними моніторингових ресурсів, російські військові запустили три ракети, після чого літаки почали повертатися на базу.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у напрямку міста летіли два «Кинджали».

📢 «Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі “Кинджали”. Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист. Станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади», — зазначив він.

💥 Робота ППО

У місті пролунали вибухи. За словами журналіста Андрія Цаплієнка, у Львові «дуже гучно відпрацювала ППО». Станом на момент повідомлень інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

📌 Нагадаємо, в ніч проти 11 лютого росія атакувала Україну 129 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 дронів, водночас було зафіксовано 15 влучань.

📌 Уранці 11 лютого російські війська здійснили обстріл Херсона, під удар потрапив Дніпровський район міста.