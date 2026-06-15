ЄС продовжив та розширив санкції щодо рф за незаконну анексію Криму

Євросоюз продовжив на рік санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію росією українського Криму та міста Севастополь. Про це офіційно повідомила Рада ЄС у понеділок, 15 червня.

Брюссель не визнає та продовжує рішуче засуджувати дії кремля на українському півострові. Західні лідери розглядають цей крок як брутальне порушення міжнародного права.

📢 «За результатами щорічного перегляду Рада ЄС також ухвалила рішення про продовження дії обмежувальних заходів, запроваджених ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополя російською федерацією, та про продовження терміну дії цих заходів до 23 червня 2027 року», – йдеться у повідомленні.

Економічні заборони «кримського пакета» обмежень

Ці обмежувальні заходи були вперше запроваджені міжнародною спільнотою ще у червні 2014 року. Вони накладають суворі економічні ліміти на будь-яку діяльність, пов’язану з окупованим російською федерацією регіоном.

Поточний режим санкцій включає такі заборони:

повне табу на імпорт до країн Євросоюзу будь-яких продуктів, що походять з Криму та Севастополя;

сувора заборона на будь-які інфраструктурні чи фінансові інвестиції в економіку півострова;

обмеження на надання туристичних послуг у цьому окупованому регіоні;

заборона на експорт певних технологій та товарів кримським компаніям або для безпосереднього використання в Криму.

Вказаний експортний контроль найсильніше стосується таких галузей, як транспорт, телекомунікації, енергетика. Також під жорстке ембарго підпадає обладнання для розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Новий пакет санкцій проти пропагандистів та ВПК

Також сьогодні Рада ЄС додатково ухвалила так званий «мініпакет» санкцій проти росії. Він включає 34 фізичних та 47 юридичних осіб. Новий удар покликаний ще більше обмежити російський військово-промисловий комплекс, скоротити доходи кремля від енергетики через тиск на «тіньовий флот» та завадити поширенню дезінформації.

До оновленого списку фізичних осіб потрапили такі фігуранти:

митрополит Тихон (Георгій Шевкунов) — єпископ РПЦ, митрополит Сімферопольський і Кримський, якого вважають “духовником” володимира путіна. Він грає активну роль у поширенні російської пропаганди, систематично поширює дезінформацію про «нацизм» в Україні, заперечує її суверенітет та заявляє, що напад на країну «санкціонований богом»;

— єпископ РПЦ, митрополит Сімферопольський і Кримський, якого вважають “духовником” володимира путіна. Він грає активну роль у поширенні російської пропаганди, систематично поширює дезінформацію про «нацизм» в Україні, заперечує її суверенітет та заявляє, що напад на країну «санкціонований богом»; Олександр Гуцан — генпрокурор рф, під санкціями через діяльність, яка серйозно підриває демократію і верховенство права на росії;

— генпрокурор рф, під санкціями через діяльність, яка серйозно підриває демократію і верховенство права на росії; Павло Астахов — колишній дитячий омбудсмен країни-агресора;

— колишній дитячий омбудсмен країни-агресора; Олег Євтушенко — виконавчий директор державної корпорації «ростех»;

— виконавчий директор державної корпорації «ростех»; силовики та судді — кілька високопосадовців, які безпосередньо причетні до смерті опозиціонера Олексія Навального;

— кілька високопосадовців, які безпосередньо причетні до смерті опозиціонера Олексія Навального; блогери та пропагандисти — низка медійних осіб, задіяних в інформаційній війні.

Санкції проти російських компаній та «тіньового флоту»

У новому «чорному списку» Європейського Союзу опинилися великі промислові підприємства, фінансові структури та оператори морських перевезень. Вони допомагали окупаційній армії обходити попередні обмеження.

Під санкційні заходи ЄС потрапили такі організації:

«Лукойл» – Західний Сибір;

президентський фонд культурних ініціатив;

НВО ім. С. А. Лавочкіна, яке офіційно входить до структури «роскосмосу»;

МКАО НТК — головна організація російської компанії NtechLab, що розробляє системи відеоаналітики та розпізнавання осіб на базі ШІ;

Іжевський авіазавод;

оператори танкерів Dreamer Shipmanagement LLC-FZ (ОАЕ) й Gazpromneft Shipping, а також ряд інших пов’язаних з російським тіньовим флотом організацій.

Нагадаємо, раніше, 9 червня, Єврокомісія офіційно презентувала великий 21 пакет санкцій проти рф. Він був детально спрямований на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та вперше за весь час — на риболовецький сектор. Пізніше також стало відомо, що під санкції у майбутньому може потрапити московський патріарх «кирило» (гундяєв).