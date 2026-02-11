У Херсоні під удар потрапило комунальне підприємство

Уранці 11 лютого російські війська здійснили обстріл Херсона, під удар потрапив Дніпровський район міста. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

🚧 Пошкоджено комунальну техніку

За словами посадовця, близько 07:00 російські сили атакували територію одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради.

📢 «Під удар вчергове потрапила територія одного з комунальних підприємств — пошкоджено 12 одиниць транспорту», — зазначив Шанько.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 транспортних засобів. За попередніми даними серед людей, постраждалих немає.

📌 Нагадаємо, 9 лютого у Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на підлітка та його батька. У 14-річного хлопця та його 40-річного батька медики діагностували вибухові травми та уламкові поранення.

Херсон регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ, зокрема атак дронами та артилерією.

👉 Також раніше повідомлялось, що окупаційні російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено дитячий садок та житлові будинки поблизу.