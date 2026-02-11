Середа, 11 Лютого, 2026
У Херсоні під удар потрапило комунальне підприємство

Денис Молотов
У Херсоні під удар потрапило комунальне підприємство
Наслідки російського удару по комунальному підприємству Херсона / Херсонська МВА / 11.02.2026

Уранці 11 лютого російські війська здійснили обстріл Херсона, під удар потрапив Дніпровський район міста. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Ярослав Шанько.

🚧 Пошкоджено комунальну техніку

За словами посадовця, близько 07:00 російські сили атакували територію одного з комунальних підприємств Херсонської міської ради.

📢 «Під удар вчергове потрапила територія одного з комунальних підприємств — пошкоджено 12 одиниць транспорту», — зазначив Шанько.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 12 транспортних засобів. За попередніми даними серед людей, постраждалих немає.

📌 Нагадаємо, 9 лютого у Херсоні російські військові скинули вибухівку з дрона на підлітка та його батька. У 14-річного хлопця та його 40-річного батька медики діагностували вибухові травми та уламкові поранення.

Херсон регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ, зокрема атак дронами та артилерією.

👉 Також раніше повідомлялось, що окупаційні російські війська завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено дитячий садок та житлові будинки поблизу.

