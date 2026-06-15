ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

На росії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 остаточно розбився

Денис Молотов
Денис Молотов
На росії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 остаточно розбився
Ілюстративне фото з відкритих джреел / 15.06.2026

Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав вдалої аварії в Іркутській області на росії. Про це офіційно повідомило російське міноборони та моніторингові ресурси в понеділок, 15 червня.

Вказано, що ворожий військовий літак виконував плановий навчально-тренувальний політ і остаточно розбився біля міста Свірськ на самому березі річки Ангара. Наразі триває з’ясування технічних причин інциденту.

📢 «Екіпаж катапультувався. Загрози життю та здоров’ю льотчиків немає. Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС», – йдеться в офіційному повідомленні.

Повторення авіаційних інцидентів в Іркутській області

Для російської стратегічної авіації це далеко не перший випадок технічної відмови рашистської техніки у цьому сибірському регіоні. Ворожі повітряні сили вже втрачали літаки такого класу за схожих обставин.

Нагадаємо, у квітні 2025 року росія втратила ще один Ту-22М3. Він теж розбився в Іркутській області під час виконання аналогічного польотного завдання. Проте тоді наслідки виявилися результативнішими, адже один російський льотчик загинув.

ℹ️ Технічні характеристики Ту-22М3 та участь у війні

Ту-22М3 за своєю класифікацією є дальнім стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем із крилом змінної стріловидності. Ворожа армія активно використовує ці літаки як ударну силу дальньої дії.

Технічний потенціал та озброєння бомбардувальника Ту-22М3:

  • літак є штатним носієм надзвукових крилатих ракет типу Х-22 та їхніх модернізованих версій Х-32;
  • конструкція борту дозволяє скидати потужні некеровані авіаційні бомби різного калібру;
  • максимальне загальне бойове навантаження літака за технічним регламентом сягає 24 000 кг.

росіяни регулярно та системно використовують ці важкі бомбардувальники для масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в України. Саме тому кожне подібне падіння літака через технічні несправності чи інші чинники знижує бойові спроможності ворожої авіації.

👉 Також було повідомлено, що військово-політичне керівництво російської федерації розгортає нову хвилю примусового набору до лав своїх збройних сил. Головна мета цих дій — суттєве розширення чисельності угруповання військ, що діє на території України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США розпочали удари по Ірану: помста за збитий вертоліт

ВАЖЛИВО

кремль перетворив кіно на зброю проти України – ЦПД назвав головні інструменти російської кінопропаганди

ПОДІЇ

Руйнування коледжу та інфраструктури: наслідки атаки на Дніпро

ВАЖЛИВО

“Привид Версаля”: війна в Україні офіційно стала довшою за Першу світову – The Economist

ПОДІЇ

Нові рішення щодо ППО: підсумки візиту до Таллінна

ВАЖЛИВО

Політичне загострення: Польща чекає від України «крок назад»

ПОЛІТИКА

Під час атаки на Київ постраждали об’єкти культурної спадщини та кіностудія Довженка

ВАЖЛИВО

Окупанти заборонили військовий вантажний трафік на трасі до Криму – “Мадяр”

ПОДІЇ

Курс долара встановить новий історичний рекорд: рішення Нацбанку

ВАЖЛИВО

Участь у саміті G7: Макрон офіційно запросив Зеленського

ВЛАДА

На Покровському та Гуляйпільському напрямках побільшало боїв за добу – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Готується закон про спеціальний статус прифронтових території

ВЛАДА

Фейк: Реклама в Індії запрошує «будувати родину й майбутнє» в Україні

СТОПФЕЙК

Німеччина виділяє 300 мільйонів євро на боєприпаси для України

ВАЖЛИВО

Запорізька АЕС вдев’ятнадцяте зазнала блекауту

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип