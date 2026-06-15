На росії стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 остаточно розбився

Стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 зазнав вдалої аварії в Іркутській області на росії. Про це офіційно повідомило російське міноборони та моніторингові ресурси в понеділок, 15 червня.

Вказано, що ворожий військовий літак виконував плановий навчально-тренувальний політ і остаточно розбився біля міста Свірськ на самому березі річки Ангара. Наразі триває з’ясування технічних причин інциденту.

📢 «Екіпаж катапультувався. Загрози життю та здоров’ю льотчиків немає. Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС», – йдеться в офіційному повідомленні.

Повторення авіаційних інцидентів в Іркутській області

Для російської стратегічної авіації це далеко не перший випадок технічної відмови рашистської техніки у цьому сибірському регіоні. Ворожі повітряні сили вже втрачали літаки такого класу за схожих обставин.

Нагадаємо, у квітні 2025 року росія втратила ще один Ту-22М3. Він теж розбився в Іркутській області під час виконання аналогічного польотного завдання. Проте тоді наслідки виявилися результативнішими, адже один російський льотчик загинув.

ℹ️ Технічні характеристики Ту-22М3 та участь у війні

Ту-22М3 за своєю класифікацією є дальнім стратегічним бомбардувальником-ракетоносцем із крилом змінної стріловидності. Ворожа армія активно використовує ці літаки як ударну силу дальньої дії.

Технічний потенціал та озброєння бомбардувальника Ту-22М3:

літак є штатним носієм надзвукових крилатих ракет типу Х-22 та їхніх модернізованих версій Х-32;

конструкція борту дозволяє скидати потужні некеровані авіаційні бомби різного калібру;

максимальне загальне бойове навантаження літака за технічним регламентом сягає 24 000 кг.

росіяни регулярно та системно використовують ці важкі бомбардувальники для масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в України. Саме тому кожне подібне падіння літака через технічні несправності чи інші чинники знижує бойові спроможності ворожої авіації.

👉 Також було повідомлено, що військово-політичне керівництво російської федерації розгортає нову хвилю примусового набору до лав своїх збройних сил. Головна мета цих дій — суттєве розширення чисельності угруповання військ, що діє на території України.