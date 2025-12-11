Окупанти вдарили КАБом по магазину на Сумщині: двоє загиблих

Окупанти завдали удару по магазину на Сумщині, скинувши керовану авіабомбу (КАБ) на будівлю у Великописарівській громаді. Унаслідок цього удару по магазину загинули дві жінки, ще двоє людей дістали поранення. Про трагедію повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Телеграм-каналі в четвер, 11 грудня.

📢 «У Великописарівській громаді росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин. Удар прийшовся саме в момент, коли всередині були люди. На жаль, загинули двоє: продавчиня та місцева мешканка. Їхні тіла деблокували з-під завалів», – йдеться у повідомленні очільника області.

За словами Григорова, ще одна продавчиня, яка перебувала в магазині під час удару по магазину, вижила. Загалом поранення отримали двоє людей, одну з жінок із травмами доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

Трагедія у Великописарівській громаді стала не єдиною атакою на мирних жителів цього дня. Раніше в четвер російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок чергового ворожого удару поранення дістали троє цивільних.

👉 Також нагадаємо, що внаслідок удару по Слов’янську російською авіабомбою ввечері 6 грудня поранення дістали шестеро цивільних.